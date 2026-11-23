В Институте государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии прошло обсуждение туристического маршрута «Великий Русский Северный Путь». Еще раньше об этой идее высказался замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов. По его словам, «участок маршрута "Великий Русский Северный Путь", проходящий через Карелию, нужно продвигать среди туристов с помощью объектов показа и привязку к событиям».



На встрече в ИГСУ приняли участие представители Корпорации «Туризм.РФ» и общественной организации «Деловая Россия». Участники обсудили перспективы взаимодействия государства, церкви, бизнеса и НКО для развития туризма в 12 российских регионах. Вел мероприятие и.о. декана факультета государственного управления экономикой ИГСУ, доктор экономических наук Алексей Рвачев.

Идея нового туристического маршрута проекта состоит в том, чтобы объединить в единый путь духовные центры, древние города и памятники истории от Новодевичьего монастыря в Москве до Соловецкого монастыря в Архангельской области. Филиалы Президентской академии находятся в восьми из двенадцати регионов маршрута, что позволяет вовлечь в его реализацию студентов, в том числе в рамках программы «Обучение служением».

В качестве примера «путешествия со смыслом» настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита (Феоктистова) привела историю всемирно известного паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго (включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) , который ведет к гробнице апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

По этому пути прошли уже более миллиона паломников, что дало толчок развития гостиничного бизнеса.

В эксклюзивном комментарии aif.ru игумения Маргарита (Феоктистова) рассказала подробности проекта.



В 2019 году родился проект «Великий Русский Северный Путь» - туристско-паломнический маршрут протяженностью более 5000 км от Москвы к Соловецким островам, охватывающий 12 субъектов Российской Федерации и 15 епархий РПЦ. Проект реализуется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Правительства Российской Федерации.

Часть маршрута ВРСП, проходящая по территории Республики Карелия, получила название «Путь апостолов Северной Руси».

Ее протяженность – более 600 км. Работа по формированию этого участка проводится совместно с Правительством Республики Карелия и Карельской и Петрозаводской Митрополией.

22 апреля 2026 года подписано Соглашение о реализации ВРСП между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, расположенных в пределах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, и РПЦ.

Регионом-консолидатором проекта стал город Санкт-Петербург.

В октябре 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Республике Карелия в селе Вехручей Прионежского района учреждено подворье Московского Новодевичьего монастыря - храм Рождества Христова, расположенный на Пути Апостолов Северной Руси. Подворье станет точкой притяжения туристов и паломников.

Село Вехручей имеет богатую историю. Здесь, конце X-XI веков в водах Онежского озера были крещены веппсы - малочисленный финно-угорский народ, который ныне проживает на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей.

В 2027 году будет праздноваться 800-летие крещения карелов, а в 2029 году - 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Кемь, стоящая на Пути апостолов Северной Руси, является отправной точкой на Соловецкие острова. Развитие инфраструктуры этого города и создание там целостной экосистемы для приёма туристов и паломников становится важнейшей задачей.

Реализация проекта «Великий Русский Северный Путь» как национального туристского маршрута и развитие г. Кемь как точки входа на Соловецкий архипелаг дадут мощный импульс развитию северных регионов, внутреннему туризму, сохранению культурного наследия и укреплению межрегиональных связей.