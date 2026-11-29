77-летняя Алла Пугачева поразила публику новым образом. Для вечерней прогулки на Кипре она выбрала черное мини-платье и плащ, дополнив свой образ сапогами, ремнем и небольшим кошельком-колье.

В эксклюзивном комментарии aif.ru продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артистка так любит появляться в публичных местах в ярких образах.

«Для артистов норма — наряжаться, украшаться к любому выходу, практически как на сцену. Публичные люди обязаны следить за собой и не показывать зрителю свои какие-то недочеты, болезненное состояние, вот. Для популярного артиста важно хорошо выглядеть, даже выходя за хлебом», — отметил он.

Рудченко обратил внимание на то, что Пугачева всегда трепетно относилась к своей внешности.

«По сути, мы сейчас ничего нового не наблюдаем. И, возможно, это как раз позиция артистки, которая показывает, что она приняла ситуацию, в меньшей степени работает над творчеством, в большей степени – просто живет, старается выглядеть так, как ей самой это нравится», - сказал эксперт.

Он уточнил, что яркий образ может быть пиаром артистки.

«Не следует забывать, что Пугачева всегда с удовольствием пользуется инструментами пиара, в том числе и провокационные какие-то наряды для привлечения внимания к себе», - добавил Рудченко.