На днях в России обнаружили опасное для юных умов произведение – «Зимний вечер» Александра Сергеевича Пушкина. Точнее, угрозу увидели в нескольких строчках из этого знаменитого стихо­творения.

В учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса, выпущенном издательством «Просвещение», произведение напечатали в сокращённом виде. Из него исчезло четверостишие, в котором поэт обращается к своей няне Арине Родионовне:

«Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей».

В издательстве сослались на приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 года № 1053, предусматривающий отсут­ствие в учебных материалах информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции. Справедливости ради заметим, что в самом-то Минпросвещения после возникшего общественного резонанса как раз заявили, что произвольное сокращение произведений классиков недопустимо. Няня гения. 7 малоизвестных фактов из жизни Арины Родионовны Подробнее

«Гигиеническая» обработка культуры

Няня Пушкина в одночасье превратилась в пособника питейного зла. И поэт, умерший без малого два века назад, пожалуй, сильно удивился бы этому. В своё время немало досады ему доставило разбирательство с цензорами. Но заподозрить крамолу в строчках, посвящённых няне?! Тогда до этого никто не додумался.

Ещё раньше у нас потребовали заблюривать сцены курения в фильмах. И теперь Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны» то и дело тянется ко рту с неизвестными целями. Даже в мультфильме «Ну, погоди!» отобрали папиросы у Волка.

Досталось и песням. После того как вступили в силу новые требования об ответственности за распространение произведений с пропагандой наркотиков, в марте 2026 года с «Яндекс Музыки» и других российских стриминговых сервисов пропали три альбома «Агаты Кристи»: «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Впоследствии некоторые песни вернулись на площадки в усечённом варианте.

Мы наблюдаем процесс, при котором культура подвергается тотальной «гигиенической обработке». Но жёсткая обработка, как известно, убивает не только опасные бактерии, но и полезные микроорганизмы. А если продолжить подобную логику теперь уже не с кино и музыкой, а с литературой, то придётся изымать из классики все упоминания нежелательных привычек и поступков. Из «Евгения Онегина» – карты, дуэли и шампанское, из Достоевского – проституцию, из Толстого – адюльтер… Не царское дело — котлеты жарить. Что цензура вырезала из советских комедий Подробнее

Дискуссия о книжной цензуре, конечно, едва ли не старше печатного станка Гутенберга. Кстати, лучше всего с попыткой редактировать Пушкина рифмуется случай, который произошёл с романом Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В 1967 году в США вышла школьная редакция романа, из которого убрали более 75 фрагментов. Исчезли ругательства, упоминания алкоголя, наркотиков, сексуальности и абортов. Даже выражение «пьяный человек» заменили на «больной человек». В 1973 году отредактированный текст попал и в обычные коммерческие издания. Сам Брэдбери узнал о масштабах изменений только в 1979-м, когда школьники обратили его внимание на расхождения между версиями.

Но ведь и в современном мире, который, казалось бы, преодолел средневековое мракобесие, осудил «Индекс запрещённых книг», несколько веков существовавший в католической церкви, по-прежнему хватает пуританского запретительства. И в последние годы его, кажется, становится существенно больше.

Речь не только про Россию. Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» не раз пытались убрать из школьных библиотек США. Во-первых, негров там называют неграми, во-вторых, последние возмущены тем, что история расизма в романе рассказана преимущественно через опыт белой семьи. Роман входил в десятку наиболее оспариваемых книг США в 2020 году. В 2023 году во Флориде разгорелся скандал вокруг графической адаптации «Дневника Анны Франк». Родители потребовали ограничить доступ к книге из-за нескольких эпизодов, в которых девочка рассуждает о физиологии своего взрослеющего тела. Притом что речь шла не о фантазиях современных авторов, а о подлинных записях Анны Франк. Дневник погибшей девочки. Как история Анны Франк стала историей эпохи Подробнее

Но стоит выйти в сеть…

В чём опасность такой «стерилизации» культуры? Во-первых, попытка создать стерильное гетто в эпоху тотального распространения информации обречена на неудачу. Вычищая традиционные медиа, книги и учебники от неправильных слов и образов, государство создаёт искусственную среду. Но эта среда существует только в бумажном мире и в официальных институциях. Стоит ребёнку выйти в сеть – и там его ждут многие вещи похуже кружки Арины Родионовны.

Например, свободно можно открыть сайт с видеотранс­ляциями. И раз уж кружка так угрожает хрупкой детской психике, то вспомним о блогере Руслане Гительмане, который собирал деньги на жильё, выполняя задания зрителей во время трансляций – выпивая, например. В прайс-листе значились, в частности, пол-литра пива за 650 рублей и литр за 1450 рублей. А в январе 2021 года во время другого треш-стрима умер мужчина, известный как «Дед из Смоленска»: он пил водку за деньги, отправляемые ему зрителями. То есть аудитория фактически оплачивала человеку саморазрушительное поведение, наблюдая за ним в прямом эфире. Треш-стримы запрещены с 2024 года, но выпивка в прямом эфире не попадает под эту категорию юридически. «На микроволновку встань и попрыгай». Стримеры разгромили съёмную квартиру Подробнее

Во-вторых, цензура классики выглядит сейчас как ритуальное жертвоприношение для доказательства лояльности. Причём если в России традиционно демонстрируется лояльность государству, то в либеральном западном мире – лояльность обществу, которое может быть не менее, а то и более авторитарно. Разница невелика. Факт в том, что, запрещая или редактируя произведения, вошедшие в золотой фонд литературы, музыки или кино, мелкий чиновник не столько борется с аморальностью, сколько показывает свою власть над сакральным и покорность мирскому. И это опасная тенденция.

И наконец, иллюзия безопасности, к которой приводят эти меры, – тоже штука неприятная. Борьба с явлением подменяется борьбой с артефактом. Убирают кружку со стола, за которым сидят поэт и его няня, но не убирают дешёвое пиво за гаражами из жизни подростка. Никто ещё не спился, прочитав у Толстого: «Вы пьёте водку, граф?» – сказала княжна Марья». Равно как вряд ли снизится процент курящих после заблюренной сигареты Волка в детском мультфильме. При этом реальные угрозы – буллинг, наркотики в даркнете, деструктивные сообщества – остаются нетронутыми, потому что с ними бороться сложнее. Какой «мир» подразумевается в романе «Война и мир»? Подробнее

Симулякры исполнителей обеспечивают симулякр безопасной среды, сражаясь с несуществующими угрозами культурного наследия. В реальности эта среда будет, скорее, напоминать мёртвый стерильный бокс, из которого любой, кто в нём вырос, захочет сбежать, как только встанет на ноги.

Стоит ли говорить, как печальна будет его судьба из-за отсутствия иммунитета, присущего каждому, кто вырос в стерильном боксе?