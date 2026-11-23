С дочери народного артиста СССР Алексея Баталова требуют более 300 тысяч рублей за затопление квартиры на Кутузовском проспекте, произошедшее в феврале этого года.

Соседи Марии Баталовой утверждают, что вода из принадлежащих ей комнат повредила ванную и туалет этажом ниже. Но Баталова давно не живёт в этой коммунальной квартире, а помещением на момент потопа фактически пользовалась другая собственница квартиры.

Адвокат Александр Бенхин в разговоре с aif.ru разделил юридическую и человеческую стороны этого спора. По его словам, суду прежде всего предстоит установить, откуда именно произошёл залив, кто за него отвечает и сколько на самом деле стоит восстановление квартиры. И если Мария не согласна с предъявленной суммой, она вправе её оспаривать — именно для этого и назначена экспертиза. Дочь-инвалид и афера Дрожжиной. Кто получил наследство Баталова Подробнее

Платить или не платить?

«Требование соседей ещё не означает, что суд взыщет именно столько. Но ни инвалидность, ни имя великого отца сами по себе не освобождают от ответственности. Соседи тоже не должны жить в испорченной квартире», — объяснил Бенхин.

При этом адвокат отметил, что закон позволяет учесть тяжёлое материальное положение ответчика: по статье 1083 Гражданского кодекса РФ суд может уменьшить возмещение, если вред причинён неумышленно, однако это именно право, а не обязанность суда, и имущественное положение нужно подтверждать документами, а не рассчитывать на одно сочувствие.

«Если долг всё же будет взыскан, можно просить отсрочку или рассрочку. Можно и не доводить спор до такого решения, а договориться о сумме и порядке выплаты, заключить мировое соглашение», — добавил Бенхин.

Кто поможет?

По-человечески, как считает адвокат, Мария не должна оставаться с этой проблемой одна.

«Семья уже пережила тяжелейшую историю с попыткой завладеть её имуществом. Теперь — новый конфликт, суд, переживания. Здесь вполне могли бы подключиться общественные организации, благотворительные фонды, кинематографическое сообщество», — добавил Александр. 24 млн долга и новые иски. Дрожжина вновь бьётся за наследство Баталовых Подробнее

Но Бенхин уточнил, что не предлагает объявлять соседей плохими людьми и заставлять их отказываться от законных требований, нужна помощь обеим сторонам, чтобы выйти из конфликта: соседям получить обоснованное возмещение, а Марии не остаться один на один с непосильной проблемой.

Напомним, Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня 2017 года на 89-м году жизни, а его вдова Гитана Леонтенко скончалась в феврале 2026 года в возрасте 90 лет. После ухода обоих родителей Мария осталась одна, но её поддерживает старшая единокровная сестра Надежда, и рядом с Баталовой всегда есть помощница.