Лондонский аукцион принес рекордную для вечера сумму за полотно Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре», которое приобрели за £1,088 млн (около $1,4 млн). Об итогах торгов свидетельствует информация из каталога лотов на официальном портале торгового дома Sotheby's.

Итоговая цена существенно превзошла первоначальные ожидания специалистов. До начала сессии эксперты оценивали лот в диапазоне от £500 тыс. до £700 тыс. ($655–915 тыс.). Живописец создал этот пейзаж маслом на холсте размером 61,5 на 50,5 сантиметра в 1862 году. На продажу работу выставил частный собиратель из Эстонии — в архиве его семьи произведение хранилось с конца XIX столетия после покупки в Санкт-Петербурге.

Аукцион прошел в рамках тематической сессии русского искусства Fabergé, Imperial & Revolutionary Art.

Ранее также стало известно, что торговый дом Sotheby’s организует в Нью-Йорке аукцион, главным событием которого станут четыре поздних полотна Пабло Пикассо. Примечательно, что два ключевых произведения мастера не демонстрировались публике свыше полувека и хранились у частных владельцев.