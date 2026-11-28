89-летний зоолог и телеведущий Николай Дроздов получил травму во время тренировки на велотренажёре — у него закружилась голова, и он неловко упал. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru его друг Константин Мирошник, травма произошла месяц назад, но телеведущий уже чувствует себя хорошо. Восстанавливаться Дроздов решил необычным способом — пением.

«В душе остаётся мальчишкой»

Константин Мирошник объяснил, при каких обстоятельствах знаменитый телеведущий получил травму.

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«На самом деле, травма произошла месяц назад. Николай Николаевич решил установить личный рекорд на велосипеде. Он в душе остаётся мальчишкой, если за что-то берётся, то делает всё это со своей фирменной улыбкой. И вот он разогнался, голова закружилась, и он неловко упал», — объяснил Мирошник.

По словам собеседника издания, телеведущий обратился за помощью к врачам, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Ребра не поломались, а надломились. Спасибо нашим врачам, оказали помощь, подлечили, ставили капельницы. Сейчас он уже хорошо себя чувствует», — добавил Мирошник.

Пение вместо корсета

Дроздов, по словам Мирошника, отказался от корсетов и выбрал нестандартный путь реабилитации — вокальные упражнения.

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«Ребра же не зафиксируешь в гипс, корсеты он не любит. Николай Николаевич начал петь, потому что пение благотворно влияет на здоровье. Конечно, обязательно двигается, плавно, аккуратно двигается. Вот его главные секреты: движение и пение, — объяснил он и добавил. — Николай Николаевич — очень мужественный человек, он все невзгоды преодолевает с оптимизмом»

Предупреждение врача

Ортопед Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии aif.ru предупредил, что перелом рёбер у телеведущего может иметь отдалённые последствия.

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«Судя по имеющейся информации о переломе пяти ребер, удар был достаточно мощный, обширный. Такого рода травмы часто бывают при автодорожных происшествиях. Такого рода травма считается опасной и есть доля летальности, а также доля достаточно серьёзных осложнений», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что при таких травмах требуется госпитализация, лечение в домашних условиях невозможно.

«Очень часто при переломах рёбер травмируются лёгкие, которые находятся внутри грудной клетки. Может быть как просто ушиб лёгкого, так и пневмоторакс, который развивается, если смещается отломок ребра и упирается в лёгкое. Могут попутно произойти травмы сердца, ушибы. Все это может привести к достаточно серьёзным нарушениям функций дыхания, сердечно-сосудистой системы», — отметил собеседник издания.

Особое внимание — из-за возраста

Литвиненко особо обратил внимание на то, что травма может быть осложнена из-за возраста пациента.

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«Тут надо учитывать, что в таком возрасте достаточно даже с высоты собственного роста упасть, чтобы похожую травму получить. С возрастом кости теряют кальций, витамин D, становятся хрупкими, как кукурузная палочка, их травмировать очень легко», — сказал он.

Врач подчеркнул, что пациент с подобной травмой должен находиться под наблюдением врача из-за риска развития осложнений.

«Осложнения, связанные с лёгкими, могут быть как бы на раннем этапе, так и отсроченными. В течение нескольких недель, месяца и даже больше они проявят себя как пневмония, бронхит, плеврит. Именно поэтому необходим постоянный врачебный контроль», — подытожил он.

Отметим, что это не первая подобная травма у Николая Дроздова. В 2023 году он обращался в больницу с переломом восьми ребер — тогда телеведущий поскользнулся и неудачно упал на улице. Нынешний случай, по словам близких, оказался легче: речь идёт о надломе, а не о полноценном переломе, и врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

История Николая Дроздова — одновременно и пример оптимизма, и серьёзное предупреждение. С одной стороны, 89-летний телеведущий сохраняет удивительную жизненную энергию: ставит личные рекорды, относится ко всему с оптимизмом и находит нестандартные способы реабилитации. С другой — врачи напоминают, что с возрастом кости становятся хрупкими, а падение даже с высоты собственного роста может обернуться опасной травмой с отдалёнными последствиями. Поэтому забота о здоровье в пожилом возрасте требует особой осторожности — и постоянного врачебного контроля, даже если пациент, как Дроздов, привык всё преодолевать с улыбкой.