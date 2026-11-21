Певица Margo объявила об отмене своих сольных концертов из-за разногласий с организаторами. Об этом она сообщила в Instagram*.

По словам артистки, она осталась недовольна ходом подготовки выступлений и работой команды, с которой ранее не была знакома.

«Я взялась за работу с теми людьми, которых я, к сожалению, не знала. И все, что они делали, было суперстранно», — рассказала исполнительница.

Margo пояснила, что решила остановить подготовку, чтобы не разочаровать зрителей и не получить негативные отзывы из-за недостаточно качественного шоу.

«Все-таки Margo — это про шоу. Я решила, что первый концерт будет невероятный, шикарный и неповторимый», — подытожила певица.

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