Известный кинематографист Квентин Тарантино, прославившийся картиной «Криминальное чтиво», в третий раз стал отцом. Супруга режиссера, 43-летняя израильская исполнительница Даниэлла Пик, родила сына.

Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель знаменитости в беседе с изданием People, уточнив, что в семье появился мальчик.

Пара впервые встретилась в Израиле в 2009 году во время промокампании одного из фильмов постановщика. После непродолжительного романа и последующего расставания они возобновили отношения в 2016 году, а в 2017-м официально объявили о помолвке.

Торжественная церемония бракосочетания прошла в 2018 году в особняке режиссера в Лос-Анджелесе. Помимо новорожденного, у супругов уже есть двое детей: шестилетний сын Лео и четырехлетняя дочь Адриана.

Ранее стало известно, что Тарантино поменял место жительства.