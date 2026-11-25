В Турции в ходе антинаркотического рейда задержали ряд знаменитостей, включая актрису Дениз Чакыр (известна по роли Шах‑султан в «Великолепном веке»), актёра Озджана Дениза и режиссёра Джема Карджы. По данным прокуратуры Стамбула, всего выписаны ордера на 35 человек — их подозревают в причастности к обороту наркотиков и организации проституции. Подробности на aif.ru.

Что произошло

В ночь на среду, 25 ноября 2026 года, турецкая полиция задержала актрису Дениз Чакыр — исполнительницу роли Шах‑султан в сериале «Великолепный век». Задержание прошло в Стамбуле в рамках операции по делу о наркотиках и проституции.

Озджан Дениз. Кадр из сериала

Джем Карджи. Фото: соцсети

Кто ещё задержан

По данным стамбульской прокуратуры, всего выписаны ордера на 35 человек; по информации Hürriyet, полиция взяла 23 из них. Помимо Чакыр, под стражу попали:

Озджан Дениз — певец и актёр, известный по сериалу «Стамбульская невеста»;

Джем Карджы — кинорежиссёр, работавший над сериалом «Ветреный»;

Эрдал Бозкуш — промоутер.

Эрдал Бозкуш. Фото: соцсети

В чём подозревают

Расследование ведёт главная прокуратура Стамбула совместно с Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений. Оно охватывает:

незаконный оборот и поставку наркотиков;

их употребление и хранение;

организацию проституции.

Основанием для ордеров прокуратура назвала показания фигурантов и свидетелей, в том числе засекреченных, а также данные экспертиз изъятых телефонов и других цифровых материалов.

Что будет дальше

После задержания подозреваемым, как правило, сдают анализы на наличие запрещённых веществ. При положительном результате суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Каких именно обвинений ждать Чакыр, источники пока не уточняют.

Актриса Берен Саат. Кадр из сериала

Контекст

Это не первый подобный случай: с осени 2025 года турецкая полиция регулярно проводит антинаркотические рейды с задержанием знаменитостей. Ранее под расследование попадали актриса Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») — её анализы, впрочем, оказались чистыми, Берен Саат, «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал и рэпер Эндер Эроглу. В июле 2026 года в масштабной операции по 73 провинциям задержали почти 1 800 подозреваемых в торговле наркотиками.

Актриса Ханде Эрчел. Кадр из сериала

Айше Хатун Онал. Фото: соцсети

Репер Эндер Эроглу. Фото: соцсети

Ситуация развивается — официально обвинения пока никому не предъявлены.