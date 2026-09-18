Высоцкий, Павлов, Данилова. Ушедшие актеры «Место встречи изменить нельзя»

На этой неделе стало известно о смерти актрисы Натальи Даниловой. Она скончалась ещё 8 сентября, но лишь спустя несколько дней об этом сообщили театры, в которых она работала; по данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни перед смертью Данилова провела в хосписе.

Наталью Данилову зрители хорошо знают по роли Вари Синичкиной в телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». При этом Данилова впервые снялась в кино ещё в 13 лет, потом окончила институт театра, музыки и кинематографии в родном Ленинграде, у неё было несколько ролей и до «Места встречи...», но именно роль Вари принесла ей всесоюзную известность. Она работала и дальше – играла в театрах, среди которых были БДТ и театр имени Комиссаржевской, снималась в кино. Также занималась озвучанием – её голосом говорят персонажи «Лунтика» и цикла мультфильмов о богатырях, а также Мэрилин из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

Наталья Данилова в роли Вари.

Знакомые рассказывали, что последние годы Данилова почти не появлялась на публике, жила на своей даче в Ленинградской области. Детей у неё не было – ещё в 1970-е она перенесла тяжелый аборт. С первым мужем, режиссером Асхабом Абакаровым, они развелись; он погиб в 1985-м. Второй муж скончался в 45 лет от инфаркта в 1990-е. О том, что Данилова тяжело больна, почти никто не знал – в том числе её партнер по «Месту встречи...» актер Станислав Садальский.

Этот фильм вышел в 1979 году и сразу же стал считаться классикой. Говорухин снял эту картину по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». По сюжету, бывший фронтовой разведчик Володя Шарапов приходит на работу в МУР, под начало опытного оперативника капитана Жеглова; им нужно найти и обезвредить банду, которая после удачных налетов оставляет знак – нарисованную на стене черную кошку.

В этом фильме снимались звезды советского кино того времени – и многие из них уже ушли из жизни, как и Наталья Данилова.

Владимир Высоцкий – Глеб Жеглов

Владимир Высоцкий в роли Жеглова.

Для Высоцкого экранизация «Эры милосердия» была очень личным делом – фактически он сам пробил этот проект, уговорил Говорухина его снимать, а для себя выбрал главного героя. Киночиновники СССР сомневались, но всё же дали «добро» на фильм – и Высоцкий, который в кино работал достаточно много, но без особых прорывов, получил «ту самую роль», о которой, наверное, мечтает каждый актер. К сожалению, он работал над «Местом встречи...» уже больным; его супруга, французская актриса Марина Влади, даже просила Говорухина поберечь её мужа. Высоцкий скончался 35 июля 1980 года, через несколько месяцев после премьеры «Места встречи...»; его похороны собрали огромное количество поклонников.

Александр Белявский – Фокс

Александр Белявский в роли Фокса. Фото: Кадр из фильма

Актер сыграл жестокого преступника, неуловимого Фокса, за которым охотятся Жеглов, Шарапов и их коллеги по отделу МУРа. Белявский тогда уже был хорошо известен зрителям, но в кино ему, пожалуй, не везло – например, он не сыграл Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», потому что сильно уступал исполнителю роли Кисы Воробьянинова Сергею Филиппову. Роль Фокса стала своеобразной компенсацией для актера – после «Места встречи...» он тоже прославился на всю страну как серьезный драматический актер, который умеет играть и отрицательные роли. Белявский погиб в сентябре 2012 года в возрасте 80 лет, пережив инсульт и потеряв возможность работать.

Виктор Павлов – Левченко

Виктор Павлов в роли Левченко.

Павлов сыграл одного из самых противоречивых персонажей «Места встречи...» – однополчанина Шарапова (эту роль исполнил Владимир Конкин), который не раскрывает инкогнито бывшего командира, но и не бросает преступный промысел, а в финале погибает от пули Жеглова. При этом многие зрители помнили Павлова именно как комедийного актера – именно он играл изобретательного студента Дуба в «Операции „Ы“» Гайдая. Но сам актер много лет успешно служил в Малом театре, у него огромная фильмография, в которой нашлось место для самых разных ролей. Умер он в 2006 году в возрасте 65 лет от осложнений после перенесенного инсульта.

Всеволод Абдулов – Петя Соловьев

Всеволод Абдулов в роли Пети Соловьева.

Один из самых неприятных персонажей «Места встречи...» – милиционер, предавший свою присягу из-за страха. Роль эта Абдулову досталась благодаря Высоцкому, с которым они дружили и вместе работали в театре на Таганке. Впрочем, роль была небольшая – большие Абдулов тогда уже не тянул. Дело в том, что в 1977-м актер попал в тяжелую автомобильную аварию, получил ряд травм, долго восстанавливался, но так до конца не вернул былую форму. Он и в театре с тех пор играл меньше, чем хотел, – ну а роль Пети Соловьева осталась в его кинокарьере одной из самых ярких и запоминающихся. Умер Абдулов в 2002-м, на 60-м году жизни; перед смертью его сильно подводила память.

Евгений Евстигнеев – Ручечник

Фото: Евгений Евстигнеев в роли Ручечника.

Популярность Евстигнеева была очень высокой и до «Места встречи...» Директор пионерлагеря в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», режиссер народного театра в «Берегись автомобиля», профессор Плейшнер в «Семнадцать мгновений весны»... А ещё – актер и один из основателей «Современника», позже перешедший вслед за Олегом Ефремовым во МХАТ. В фильме Говорухина у Евстигнеева была не очень большая роль – вор в законе, который воровал шубы в гардеробе; его подручную, кстати, играла Екатерина Градова, радистка Кэт из «Семнадцати мгновений». Впрочем, даже небольшую роль Евстигнеев отыграл очень заметно – но в «Месте встречи...» вообще проходных ролей не случилось ни у одного из актеров. Ну а дальше Евстигнеев продолжал играть в театре, снимался в кино – в 1987 году он сыграл профессора Преображенского в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» и окончательно вошел в историю советского кино. Но позже у актера начались проблемы со здоровьем, он поругался с Ефремовым, пережил несколько инфарктов – и умер в 1992 году в Лондоне, куда прилетел для операции на сердце.