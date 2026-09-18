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Высоцкий, Павлов, Данилова. Ушедшие актеры «Место встречи изменить нельзя»

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Наталья Данилова, Александр Белявский, Владимир Высоцкий, Виктор Павлов, Евгений Евстигнеев, Всеволод Абдулов.
Наталья Данилова, Александр Белявский, Владимир Высоцкий, Виктор Павлов, Евгений Евстигнеев, Всеволод Абдулов. Коллаж АиФ

На этой неделе стало известно о смерти актрисы Натальи Даниловой. Она скончалась ещё 8 сентября, но лишь спустя несколько дней об этом сообщили театры, в которых она работала; по данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни перед смертью Данилова провела в хосписе.

Наталью Данилову зрители хорошо знают по роли Вари Синичкиной в телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». При этом Данилова впервые снялась в кино ещё в 13 лет, потом окончила институт театра, музыки и кинематографии в родном Ленинграде, у неё было несколько ролей и до «Места встречи...», но именно роль Вари принесла ей всесоюзную известность. Она работала и дальше – играла в театрах, среди которых были БДТ и театр имени Комиссаржевской, снималась в кино. Также занималась озвучанием – её голосом говорят персонажи «Лунтика» и цикла мультфильмов о богатырях, а также Мэрилин из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

Наталья Данилова в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Наталья Данилова в роли Вари.

Знакомые рассказывали, что последние годы Данилова почти не появлялась на публике, жила на своей даче в Ленинградской области. Детей у неё не было – ещё в 1970-е она перенесла тяжелый аборт. С первым мужем, режиссером Асхабом Абакаровым, они развелись; он погиб в 1985-м. Второй муж скончался в 45 лет от инфаркта в 1990-е. О том, что Данилова тяжело больна, почти никто не знал – в том числе её партнер по «Месту встречи...» актер Станислав Садальский.

Этот фильм вышел в 1979 году и сразу же стал считаться классикой. Говорухин снял эту картину по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». По сюжету, бывший фронтовой разведчик Володя Шарапов приходит на работу в МУР, под начало опытного оперативника капитана Жеглова; им нужно найти и обезвредить банду, которая после удачных налетов оставляет знак – нарисованную на стене черную кошку.

В этом фильме снимались звезды советского кино того времени – и многие из них уже ушли из жизни, как и Наталья Данилова.

Владимир Высоцкий – Глеб Жеглов

Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя». 1979 год.
Владимир Высоцкий в роли Жеглова.

Для Высоцкого экранизация «Эры милосердия» была очень личным делом – фактически он сам пробил этот проект, уговорил Говорухина его снимать, а для себя выбрал главного героя. Киночиновники СССР сомневались, но всё же дали «добро» на фильм – и Высоцкий, который в кино работал достаточно много, но без особых прорывов, получил «ту самую роль», о которой, наверное, мечтает каждый актер. К сожалению, он работал над «Местом встречи...» уже больным; его супруга, французская актриса Марина Влади, даже просила Говорухина поберечь её мужа. Высоцкий скончался 35 июля 1980 года, через несколько месяцев после премьеры «Места встречи...»; его похороны собрали огромное количество поклонников.

Александр Белявский – Фокс

Александр Белявский вроли Фокса.
Александр Белявский в роли Фокса. Фото: Кадр из фильма

Актер сыграл жестокого преступника, неуловимого Фокса, за которым охотятся Жеглов, Шарапов и их коллеги по отделу МУРа. Белявский тогда уже был хорошо известен зрителям, но в кино ему, пожалуй, не везло – например, он не сыграл Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», потому что сильно уступал исполнителю роли Кисы Воробьянинова Сергею Филиппову. Роль Фокса стала своеобразной компенсацией для актера – после «Места встречи...» он тоже прославился на всю страну как серьезный драматический актер, который умеет играть и отрицательные роли. Белявский погиб в сентябре 2012 года в возрасте 80 лет, пережив инсульт и потеряв возможность работать.

Виктор Павлов – Левченко

Виктор Павлов в роли Левченко.
Виктор Павлов в роли Левченко. 

Павлов сыграл одного из самых противоречивых персонажей «Места встречи...» – однополчанина Шарапова (эту роль исполнил Владимир Конкин), который не раскрывает инкогнито бывшего командира, но и не бросает преступный промысел, а в финале погибает от пули Жеглова. При этом многие зрители помнили Павлова именно как комедийного актера – именно он играл изобретательного студента Дуба в «Операции „Ы“» Гайдая. Но сам актер много лет успешно служил в Малом театре, у него огромная фильмография, в которой нашлось место для самых разных ролей. Умер он в 2006 году в возрасте 65 лет от осложнений после перенесенного инсульта.

Всеволод Абдулов – Петя Соловьев

Всеволод Абдулов в роли Пети Соловьева.
Всеволод Абдулов в роли Пети Соловьева. 

Один из самых неприятных персонажей «Места встречи...» – милиционер, предавший свою присягу из-за страха. Роль эта Абдулову досталась благодаря Высоцкому, с которым они дружили и вместе работали в театре на Таганке. Впрочем, роль была небольшая – большие Абдулов тогда уже не тянул. Дело в том, что в 1977-м актер попал в тяжелую автомобильную аварию, получил ряд травм, долго восстанавливался, но так до конца не вернул былую форму. Он и в театре с тех пор играл меньше, чем хотел, – ну а роль Пети Соловьева осталась в его кинокарьере одной из самых ярких и запоминающихся. Умер Абдулов в 2002-м, на 60-м году жизни; перед смертью его сильно подводила память.

Евгений Евстигнеев – Ручечник

Фото: Евгений Евстигнеев в роли Ручечника.

Популярность Евстигнеева была очень высокой и до «Места встречи...» Директор пионерлагеря в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», режиссер народного театра в «Берегись автомобиля», профессор Плейшнер в «Семнадцать мгновений весны»... А ещё – актер и один из основателей «Современника», позже перешедший вслед за Олегом Ефремовым во МХАТ. В фильме Говорухина у Евстигнеева была не очень большая роль – вор в законе, который воровал шубы в гардеробе; его подручную, кстати, играла Екатерина Градова, радистка Кэт из «Семнадцати мгновений». Впрочем, даже небольшую роль Евстигнеев отыграл очень заметно – но в «Месте встречи...» вообще проходных ролей не случилось ни у одного из актеров. Ну а дальше Евстигнеев продолжал играть в театре, снимался в кино – в 1987 году он сыграл профессора Преображенского в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» и окончательно вошел в историю советского кино. Но позже у актера начались проблемы со здоровьем, он поругался с Ефремовым, пережил несколько инфарктов – и умер в 1992 году в Лондоне, куда прилетел для операции на сердце.
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КультураПерсонаВладимир ВысоцкийВиктор Павловфильм Место встречи изменить нельзяНаталья ДаниловаЕвгений ЕвстигнеевАлександр БелявскийВсеволод Абдулов
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