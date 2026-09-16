Варя из «Места встречи...» Чем запомнилась актриса Наталья Данилова

В Петербурге скончалась актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. О её смерти сообщили в театре имени Комиссаржевской, в котором Данилова проработала много лет. Причины смерти не называются.

Наталья Данилова родилась в 1955 году, а впервые снялась в кино в 13 лет – в 1968 году её пригласил в свой фильм «Завтра, третьего апреля…» режиссер Игорь Масленников. После этого дебюта она решила стать актрисой – и после окончания школы поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, причем сразу на второй курс. Ещё во время учебы продолжила появляться на экране, а на выпускном спектакле её заметил Георгий Товстоногов, который пригласил её в труппу Большого драматического театра. Данилова позже говорила, что ей везло в профессии – она играла у самых известных режиссеров, училась у лучших педагогов. И благодаря этому везению она получила роль Вари Синичкиной в телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Правда, Данилова снималась в этой картине в очень сложный период своей жизни. Ещё в институте она вышла замуж за студента-режиссера Асхаба Абакарова; после диплома они собирались вместе уехать в Дагестан, на родину мужа, а Данилову брали в Махачкалинский театр. Но последовало предложение от Товстоногова, от которого она не смогла отказаться, Абакаров один уехал в Тбилиси, куда его позвал Тенгиз Абуладзе... Но порознь семейная жизнь не складывалась, он вернулся в Ленинград, где так и не смог найти работу, а успехи жены вызывали зависть и провоцировали скандалы. Но окончательную точку поставил аборт, который Данилова сделала из-за врачебной ошибки. На съемочную площадку «Места встречи...» актриса пришла в ужасном состоянии.

«Завтра, третьего апреля...» (1969). Фото: Кадр из фильма

Она вспоминала, что ей долго не давалась сцена с пеленанием младенца – Говорухин злился, она плакала... и только Владимир Высоцкий смог её разговорить, узнал все обстоятельства и помог собраться, чтобы сыграть роль правильно.

После премьеры этого фильма Данилова проснулась знаменитой, её актерская жизнь изменилась, но в личной жизни ничего исправить уже было нельзя. С Абакаровым они развелись; он погиб в автокатастрофе в 1985 году, и Данилова позже говорила, что его погубило то, что ему пришлось выбирать между любовью и работой.

«Комедия ошибок» (1978). Фото: Кадр из фильма

Она ещё раз была замужем – второй её супруг не имел отношения ни к театру, ни к кино, они жили душа в душу, помогали друг другу в тяжелые 90-е, когда Даниловой пришлось уйти из БДТ; в те годы она осталась без работы и потом рассказывала, как распродавала свои украшения. Но и второй её брак не обошелся без потерь – муж скончался в 45 лет от инфаркта, за которым последовал инсульт.

«В созвездии Стрельца» (2015). Фото: Кадр из фильма

Данилова много снималась в 80-е – «Маленькие трагедии», «Тайна „Чёрных дроздов“», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина». Лишь в нулевые она вернулась в профессию, пришла в театр Комиссаржевской, снова начала сниматься – среди её работ были роли в сериалах «Крик совы», «Беловодье. Тайна затерянной страны» и «Крылья империи». Но для зрителей, пожалуй, она так и осталась Варей Синичкиной из «Места встречи изменить нельзя».