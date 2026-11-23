Семейные конфликты российских артистов редко остаются за закрытыми дверями. За ними стоят обиды, оскорбления, суды и дети, которые оказываются между двух огней.

Одни годами не видят внуков, другие через суд добиваются алиментов, третьи публично обвиняют друг друга в жестокости. Aif.ru собрал истории, где семьи ведут затяжные войны.

Екатерина Волкова: Зять как стена между бабушкой и внуками

У актрисы Екатерины Волковой трое детей (двое младших — от писателя Эдуарда Лимонова), но самый болезненный узел завязался вокруг старшей дочери Валерии, которой сейчас 33 года. Конфликт разгорелся не на пустом месте, актриса считает, что именно муж Валерии, Георгий, стал главным барьером, разрушившим их некогда близкие отношения. С самого начала зять не вызывал у Волковой доверия, по словам актрисы, он начал встречаться с её дочерью, ещё будучи женатым на другой женщине, а узнав о первой беременности Валерии, и вовсе исчез. А когда Волкова отдала дочери квартиру, избранник тут же вернулся и начал устанавливать свои правила, ограничивающие общение бабушки с внуками. Сначала Екатерине запретили публиковать фотографии малышей в соцсетях, затем начали блокировать в мессенджерах на несколько недель, а со временем ограничения коснулись и личных встреч. Спустя три недели после рождения четвёртого ребёнка Валерии, мальчика Фёдора, Волкова так и не смогла с ним познакомиться. Особенно сильно актриса тоскует по старшему внуку Тимофею, при рождении которого она присутствовала лично и даже перерезала пуповину.

Екатерина Волкова. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Александр Шульгин: Дети, которые боялись отца

Одним из самых громких семейных скандалов в шоу-бизнесе остаётся конфликт Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии и отца троих её детей — Анны, Артемия и Арсения. Дети публично рассказывали о жестоком обращении с его стороны. Анна признавалась, что всё её детство прошло в диком страхе, а Артемий вспоминал, как его отсылали к бабушке подальше от отца. Шульгин неоднократно поднимал руку на детей, однажды, когда маленького Артемия укачало в машине, отец ударил его по лицу, а когда наказывал, запирал его в вольере с собакой, которой мальчик очень боялся. Валерия признавалась, что Шульгин запрещал детям есть мясо, он решил быть вегетарианцем, по его логике все родные должны были его поддержать. Анна и Артемий в тайне от деспота-отца ели сосиски в школе, они прятали их под стол, чтобы никто не увидел, настолько был силен страх, что отец узнает. Педагоги заметили странное поведение ребят и сообщили Валерии их секрет. Артистка разрешила дочери и сыну есть мясо.

Валерия и Александр Шульгин. Фото: www.globallookpress.com/ Gennadii Usoev

Данила Козловский: Алименты и новая семья

Данила Козловский оказывался в центре скандала на фоне судебных разбирательств с бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой из-за содержания их шестилетней дочери Оды-Валентины, которая живёт с матерью в США. Зуева заявила, что Козловский сократил финансовую помощь примерно на 80 процентов и на несколько месяцев полностью прекратил переводы. Основное судебное заседание по алиментам назначено на 11 декабря 2026 года.

Но это не всё. Козловский стал редко видеться с ребёнком, последний раз — в феврале 2026 года. По словам Ольги Зуевой, раньше актёр приезжал в Нью-Йорк, проводил с дочерью время в России и Европе столько, сколько хотел, но после появления в его жизни новой избранницы Оксаны Акиньшиной, от которой у него родился сын, ситуация изменилась.

Сам Козловский неоднократно подчёркивал, что всегда добросовестно выполняет родительские обязанности, обожает дочь и старается проводить с ней всё свободное время.

Джиган: Ограничение родительских прав и суд после дебоша

Конфликт между рэпером Джиганом и его бывшей женой Оксаной Самойловой стал одним из самых громких скандалов в этом году. Пара развелась в апреле 2026 года после почти 13 лет брака, у них четверо несовершеннолетних детей. Самойлова подала в суд на бывшего мужа после того, как тот устроил дебош на глазах у детей, и потребовала ограничить его родительские права на полгода. Джиган, в свою очередь, пытается оспорить алименты, а его адвокат заявляет, что не видит оснований для ограничения родительских прав. Савеловский районный суд Москвы должен будет рассмотреть иск экс-супругов 18 декабря 2026 года. Пока Джиган в Израиле, по слухам, проходит восстановление в реабилитационном центре.

Джиган. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Юрий Стоянов: Добровольный отказ от наследников

Первый брак Юрия Стоянова с искусствоведом Ольгой Синельченко был заключён в 1978 году. В тот же год на свет появился их старший сын Николай, а спустя два года — младший Алексей. Союз оказался недолговечным, в 1983 году актёр покинул семью, уйдя к театральному редактору Марине Венской. Сыновья тяжело восприняли уход отца, а после его новой свадьбы практически полностью прекратили с ним общение. Позже Синельченко вышла замуж во второй раз за профессора Максима Хлопова, кандидата физико-математических наук. Максим усыновил мальчиков, и они взяли его фамилию и отчество. Со временем Ольга с мужем переехали во Францию. Раньше с внуками виделся отец Юрия Стоянова, Николай Георгиевич, но после его смерти в 1993 году связь между актёром и сыновьями окончательно прервалась. Сегодня у Николая и Алексея уже свои семьи. Где живут старшие наследники артиста, не до конца ясно, по одним данным, они в России, по другим — Николай обосновался в Великобритании и занимается бизнес-консультированием, а Алексей руководит компанией, которая организует лыжные походы. Сам Юрий Стоянов не комментирует вопросы, связанные с сыновьями, но несколько раз обмолвился, что наследники выросли в счастливой семье с отчимом, поэтому он не имел права тревожить их в детстве.