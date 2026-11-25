Рассмотрение иска Ларисы Долиной приостановили. Почему и какие будут последствия — на aif.ru.

Кратко о главном

114 млн 120 тыс. рублей — столько суд постановил взыскать в пользу Ларисы Долиной с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы . За выплату этой суммы они отвечают солидарно.

. За выплату этой суммы они отвечают солидарно. Вопрос о том, должен ли Артур Каменецкий возместить ущерб певице, остался открытым. 25 ноября 2026 года Лефортовский районный суд Москвы приостановил производство по иску к нему.

возместить ущерб певице, остался открытым. 25 ноября 2026 года Лефортовский районный суд Москвы приостановил производство по иску к нему. По сообщению ТАСС, к моменту заседания Каменецкий подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В связи с этим суд отложил рассмотрение требований Долиной.

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В сентябре 2026 года Лефортовский суд постановил взыскать в пользу Ларисы Долиной 114,12 млн рублей с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы. Полгода до этого представитель певицы обратился в Балашихинский городской суд с иском на 176 млн 141 тыс. рублей. Долина просила возместить ущерб всех четверых осуждённых за мошенничество с её квартирой. Среди ответчиков был Артур Каменецкий.

На заседании 25 ноября судья огласил решение приостановить производство по гражданскому иску, в котором певица потребовала от Каменецкого возместить причинённый преступлением ущерб. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Почему требования Долиной рассматривали отдельно?

Изначально Долина предъявила иск к четырём осуждённым. Требование к Каменецкому выделили в отдельное производство, поскольку у суда не было подтверждения, что ответчика известили о предстоящем разбирательстве. Требование к Дмитрию Леонтьеву также стали рассматривать отдельно. По иску к Цырульниковой и Основе суд вынес решение 8 сентября.

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Частые вопросы и ответы

Что произошло с иском Долиной к Дмитрию Леонтьеву?

Суд выделил требование к Леонтьеву в отдельное производство и приостановил его рассмотрение. По данным ТАСС, Леонтьев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

С кого суд взыскал 114,12 млн рублей в пользу Ларисы Долиной?

Лефортовский районный суд Москвы 8 сентября 2026 года постановил взыскать эту сумму солидарно с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы в счёт возмещения ущерба от мошенничества.

Что означает солидарное взыскание ущерба по иску Долиной?

114,12 млн рублей — общая сумма взыскания. По статье 323 ГК РФ Долина вправе потребовать всю сумму с обоих должников совместно или с любого из них. Если один должник выплатит часть, остаток можно потребовать с другого.