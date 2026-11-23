Бывшая жена Михаила Ефремова Софья Кругликова спустя почти год после развода снова вышла замуж.

На этот раз ее избранником стал музыкант — основатель и бессменный лидер рок-группы «Жуки», известный миллионам слушателей как автор хита «Батарейка» 59-летний Валерий Жуков. Официально пара расписалась ещё в августе 2026 года, но широкой публике о свадьбе стало известно только сейчас. Чем прославился музыкант? Выяснил aif.ru.

Жена актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием М. Ефремова, 2020 год. Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

​​«Батарейка» и «Этот город»

​Валерий Жуков — фигура для отечественной рок-сцены знаковая. Уроженец Бийска, он основал «Жуков» в 1991-м году, а всенародную славу ему принесла песня «Батарейка», которую в конце девяностых играли во дворах на гитарах . Помимо своих хитов, Жуков отметился и сотрудничеством с легендарной группой «Браво». В 1995-м году он написал для коллектива несколько песен, став соавтором композиции «Этот город» — той самой, в которой есть строчка — «самый лучший город на Земле». Отметим, что для Жукова брак с Софьей стал вторым: с предыдущей супругой музыкант расстался в 2022-м году. И от того союза у него подрастают двое несовершеннолетних сыновей .

Солист и руководитель группы «Жуки» Валерий Жуков (в центре). Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин

​​После 23 лет с Ефремовым

С Михаилом Ефремовым Софья Кругликова прожила 23 года, их брак был зарегистрирован в 2002-м году, и за это время в семье родились трое детей: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис. Однако последние годы совместной жизни оказались омрачены проблемами актёра с алкоголем, скандалами и предполагаемыми изменами, из-за которых супруги практически перестали общаться. Финальной точкой, как сообщали инсайдеры, стало трёхдневное свидание Ефремова в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. Официальный развод пары состоялся в прошлом году.

Шамиль Хаматов в роли Виктора, сына Скворцовых, и Дарья Белоусова в роли Карины в сцене из спектакля «Амстердам» в постановке режиссера Сергея Газарова в театре «Современник». Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Для Кругликовой новый брак стал третьим. И, может быть, последним?