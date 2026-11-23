Американская певица Бритни Спирс тайно записывает новый альбом в Лондоне. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По его данным, певица тайно работает над новыми песнями, хотя еще два года назад утверждала, что никогда не вернется на сцену.

Сама Бритни Спирс подтвердила, что сейчас находится в Великобритании. Поездку в британскую столицу 44-летняя звезда объяснила работой над своим ювелирным брендом.

Ранее Бритни Спирс рассказала, что родственники обращались с ней как с рабыней.

Накануне певица неожиданно попросила прощения у родных, с кем на протяжении нескольких лет находилась в напряжённых отношениях. Она заявила, что сильно скучает по близким и сожалеет, что обсуждала на публике старые семейные обиды. Соответствующую запись поп-звезда опубликовала в соцсетях, но вскоре удалила ее.