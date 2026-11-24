24 ноября — день рождения Натальи Леонидовны Крачковской. Актрисе исполнилось бы 88 лет.

Натальи Леонидовны нет с нами с 2016 года, но вокруг её наследства до сих пор не утихают споры. Одни называют доставшееся родным имущество «баснословным», другие — скромным. Aif.ru выяснил, что оставила после себя звезда комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

А были ли апартаменты и бриллианты?

Наталья Леонидовна ушла из жизни в марте 2016 года в возрасте 77 лет. Главным наследником стал её единственный сын Василий, звукорежиссёр «Мосфильма». Ещё при жизни актриса переписала на него две московские квартиры в районе Ленинского проспекта. По словам Василия, одна из них — та самая «крохотная двушка», в которой он вырос, а вторая, которую Наталья Леонидовна при жизни сдавала, теперь принадлежит внуку Владимиру.

Наталья Крачковская, Василий и Владимир Крачковские. Кадр из видео

Невестка Наталья, по данным СМИ, получила ювелирные украшения актрисы. Сам Василий категорически отрицал существование «шкатулок с бриллиантами», он настаивал, что мама любила украшения, но все они были на ней в момент ухода, и позже он передал их своей жене. Ту же версию он озвучивал и в отношении «роскошных апартаментов», хотя речь шла именно о двух квартирах, стоимость одной из них риелторы тогда оценивали примерно в 8 миллионов рублей.

Заброшенная могила?

Долгое время место захоронения Натальи Леонидовны на Троекуровском кладбище выглядело почти заброшенным. Поклонники приносили цветы и жаловались, что родные «разделили наследство и забыли об актрисе». На могиле стоял лишь потёртый деревянный крест без портрета. Василий обещал установить памятник ещё весной 2020 года, но процесс затянулся.

Могилы Натальи Крачковской. Фото: АиФ/ Ирина Курнакова

Причина, по его словам, была в том, что он хотел сначала перезахоронить рядом с мамой отца, звукооператора Владимира Васильевича. Это удалось сделать только в 2021 году. После этого нужно было ждать, пока осядет земля. В итоге памятник (две каменные глыбы) появился лишь в 2023-м.