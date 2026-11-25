Российские поклонники забеспокоились после того, как Витас перестал появляться на российской сцене — переехал в Китай? Как сообщил aif.ru директор певца Сергей Пудовкин, Витас действительно в Китае.

«Вчера у него был концерт в Шанхае. Сейчас он сидит в ресторане. Так что всё хорошо. Просто мы часто работаем здесь два-три раза в год, у Витаса проходят достаточно большие гастрольные туры. Вот сейчас как раз одно из таких мероприятий. И до 5 декабря он будет в Китае. Потом, конечно, он вернется в Россию», — сообщил Пудовкин aif.ru.

Витас уже давно стал популярен в Китае. В музеях Поднебесной установлено почти две сотни восковых фигур артиста, а его выступления собирают полные залы. Пик славы певца в КНР пришёлся на допандемийные годы, он неоднократно выступал перед первыми лицами государства и открывал Олимпиаду в Пекине в 2008 году.