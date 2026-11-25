Шоумен Никита Джигурда повторно помещен в реанимацию после перенесенного инфаркта. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам супруги артиста, накануне Джигурду перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, но сегодня ему вновь потребовалась экстренная медицинская помощь.

В понедельник, 23 ноября, артист был госпитализирован с резким повышением артериального давления. Позднее сам актер сообщил, что перенес инфаркт миокарда.

По его словам, медицинские работники выражали удивление тем фактом, что он остался жив, так как перенес сердечный приступ «на ногах».

Ранее заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о состоянии Джигурды после инфаркта.