Мелания Трамп поделилась подробностями разговоров с сыном Бэрроном о знакомствах и отношениях. Она призналась, что регулярно напоминает ему об осторожности, поскольку считает современный мир небезопасным.

«Я всегда говорю ему, что этот мир опасен», — заявила 56-летняя первая леди в документальном фильме Prime Video «Мелания: Сериал». По ее словам, она советует сыну быть внимательным, но при этом подчеркивает, что всегда готова его поддержать.

«У нас очень открытое общение о жизни. Я всегда буду рядом с ним. И он знает, что он мой приоритет и всегда будет моим приоритетом», — рассказала супруга президента США.

Мелания также с юмором назвала себя «очень классной мамой» и призналась, что регулярно напоминает об этом Бэррону.

В 2025 году Page Six писал, что ради одного из свиданий молодой человек закрыл целый этаж небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. По данным источника издания, такой выбор был продиктован соображениями безопасности.

Сейчас Бэррон преимущественно дистанционно учится на третьем курсе бизнес-школы имени Леонарда Стерна при Нью-Йоркском университете. Он не рассказывал публично о своей личной жизни и не подтверждал, что состоит в отношениях.

В последние годы младший сын Дональда Трампа стал чаще появляться на публике. В частности, он посетил турнир UFC в Белом доме, а также выступление отца с ежегодным обращением «О положении страны» в феврале 2025 года.