У американского режиссера Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик родился третий ребенок. В семье появился мальчик. Эту информацию журналу People подтвердил представитель кинематографиста.

63-летний Тарантино и 43-летняя певица уже воспитывают сына Лео, которому шесть лет, и четырехлетнюю дочь Адриану.

Ранее стало известно, что режиссер готовится дебютировать в качестве театрального постановщика. Как сообщал Variety, в Лондоне он намерен представить спектакль по собственной пьесе «Кавалер-щеголь» (The Popinjay Cavalier).

Ранее сообщалось, что 67-летний французский режиссер Люк Бессон станет отцом в шестой раз.