Певица Клава Кока опубликовала в соцсетях обращение с извинениями после высказывания о представителях рабочего класса в шоу «Три острова».

Во время представления участников соревнования между обычными людьми и знаменитостями артистка сказала: «Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов». Среди зрителей, которых могла задеть эта шутка, были сварщик, фельдшер и инженер.

Певица пояснила, что фраза была частью сценария, однако именно она произнесла ее перед аудиторией и потому не снимает с себя ответственности.

«Во время представления команд я произнесла крайне неудачную шутку, основанную на противопоставлении команды зрителей и команды артистов. Эта фраза была частью сценария шоу, и я, к сожалению, не уделила ей должного внимания при подготовке. Но именно я произнесла ее в эфире, поэтому не снимаю с себя ответственности», — заявила Кока.

Артистка добавила, что сожалеет о неуважительном высказывании. По ее словам, она никогда не считала известность или профессию основанием для превосходства над другими людьми.

Клава Кока также рассказала, что выросла в семье, где ценили труд: ее родители работали в больнице, бабушка — в театре кукол, тетя — в детском саду, а дедушка был инженером на заводе.