Анна Антонова прославилась благодаря комедийному скетч-шоу «Женская лига» и ролям в сериалах «Универ. Молодые», «Гранд», «Маша в законе» и др. Ведущая актриса Театра имени Вахтангова, блистающая в «Войне и мире» в роли Элен Курагиной, раскрыла свои литературные предпочтения.

Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов в сцене из спектакля «Танго между строк» в постановке Натальи Ковалёвой в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

— Честно говоря, читать я полюбила лишь ­классу к 10-му, когда мы стали по литературе проходить Серебряный век. Тогда-то я окончательно и бесповоротно влюбилась в поэзию и прозу этого периода. Книжки люблю печатные, не электронные. Не так давно перечитала «Мастера и Маргариту». Булгаков прекрасен!

Что посмотреть: «Война и мир». 11 декабря. Театр имени Евгения Вахтангова.

Нравится читать о художниках. Когда оказываюсь на выставке, захожу в магазинчик и покупаю книгу о мастере, чтобы узнать, в какой эпизод жизни что он написал.

Актриса Анна Антонова на премьере фильма «Клиника счастья» режиссёра Александр Кириенко. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Но сейчас чаще выбираю научно-популярную литературу. Нравится копаться в том, кто есть человек и как он устроен. Это помогает и в работе, и в понимании себя...