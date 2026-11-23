Писатель из Ирана Реза Амирхани скончался на 54-м году жизни в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщило агентство ISNA.

Отмечается, что причиной смерти литератора стали тяжелые последствия несчастного случая, произошедшего год назад, когда Амирхани получил серьезные травмы при падении во время полета на параплане.

Реза Амирхани был известен как прозаик, эссеист и литературный критик.

В его творческом наследии наиболее широкую известность получили романы «Эрмия» и «Ее я».

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