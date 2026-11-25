История с госпитализацией Никиты Джигурды — это тревожный и показательный пример того, как человеку приходится расплачиваться за позднее обращение к врачам.

Всё началось с резкого ухудшения самочувствия 23 ноября 2026 года, когда артиста экстренно доставили в Боткинскую больницу с обширным инфарктом. По словам его супруги Марины Анисиной, незадолго до госпитализации у Джигурды поднялось давление, но он долго отказывался вызывать скорую, и ей пришлось взять инициативу на себя.

Сам шоумен позже признался, что перенёс приступ буквально «на ногах»: врачи, по его словам, были удивлены, что он выжил, а согласился он на помощь только тогда, когда начал задыхаться. В больнице ему провели стентирование сосудов сердца — процедуру, которая восстанавливает кровоток и спасает мышцу от дальнейшего повреждения.

Казалось, кризис миновал: накануне Джигурду перевели из реанимации в обычную палату, и появились осторожные надежды на улучшение. Однако уже на следующий день Марина Анисина сообщила тревожную новость — мужа вновь пришлось вернуть в отделение интенсивной терапии. «Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся!» — написала она в социальных сетях. Сам артист позже объяснил рокировку тем, что показатели остаются плохими, и врачи опасаются повторного инфаркта, поэтому предпочитают держать его под постоянным наблюдением.

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Что это значит?

Возвращение в реанимацию после стентирования не обязательно означает, что операция прошла неудачно.

Стентирование устраняет механическое препятствие в одной или нескольких артериях, но не отменяет системных проблем: если у пациента исходно было критически высокое давление (в случае Джигурды сообщалось о цифрах до 230), тяжёлая ишемия затронула значительный участок миокарда, а сам инфаркт развивался в течение нескольких дней «на ногах», сердечная мышца находится в состоянии глубокого стресса. В таких условиях даже после восстановления проходимости сосуда сохраняется риск нарушений ритма, нестабильности гемодинамики или образования тромбов, поэтому врачи предпочитают перестраховаться и вернуть пациента в палату интенсивной терапии, где можно мгновенно реагировать на любые изменения. Кроме того, повторное ухудшение может быть связано с так называемым реперфузионным синдромом — реакцией организма на восстановление кровотока в долго обескровленном участке, хотя в каждом конкретном случае причины оцениваются индивидуально.

Сейчас Джигурда остаётся под наблюдением специалистов, и его состояние, судя по заявлениям, требует осторожности, но не отчаяния.

Организм артиста, по признанию врачей, выдержал колоссальную нагрузку, и теперь задача медиков — не дать ему сорваться во второй раз.