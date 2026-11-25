Единственной наследницей американской актрисы Хейден Панеттьери, скончавшейся в возрасте 36 лет, стала ее дочь Кайя. Состояние звезды оценивается в 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, Панеттьери не успела оформить завещание. Из общей суммы наследства около 5,2 миллиона долларов приходится на личное имущество актрисы, еще один миллион составляет стоимость недвижимости.

В начале ноября 11-летняя Кайя дистанционно участвовала в судебном заседании вместе с отцом Владимиром Кличко. Как рассказали источники, девочка держалась спокойно и сдержанно.

Панеттьери и Кличко познакомились в 2008 году. Спустя пять лет пара объявила о помолвке, а в 2014 году у них родилась дочь. В 2018 году отношения завершились, после чего полную опеку над ребенком получил украинский боксер.

Осенью Кличко обратился в суд с просьбой назначить временную опеку над имуществом бывшей возлюбленной в интересах дочери. Он предупреждал, что без такого решения активы актрисы могут быть утрачены, повреждены или растрачены до назначения официального представителя наследства.

Кроме того, боксер добивался от полиции возвращения личных вещей Панеттьери. По его утверждению, часть имущества актрисы неизвестный человек сдал в ломбард.