Певец Григорий Лепс сделал неожиданное признание — у него есть внебрачные дети. Правда, он не стал уточнять их количество или рассказывать, кто они и кто их матери. Но добавил, что ему этих детей не «предъявляли» — то есть претензий со стороны матерей не было, пишет Voice.
Напомним, что Лепс официально был женат дважды. С первой женой он познакомился в начале 1980-х — они вместе учились в музыкальном училище в Сочи. В 1984-м в этом браке родилась дочь Инга, а спустя три года пара развелась.
Второй раз певец женился в 2001 году на танцовщице Анне Шаплыковой; они прожили вместе 20 лет, у них трое детей, а младшему сыну сейчас 16 лет. Также Лепс был замечен в нескольких романах, а в 2024-м объявил своей невестой 18-летнюю Аврору Кибу — впрочем, их отношения закончились достаточно быстро, а Киба недавно вышла замуж.
Лепс, кстати, не ответил на вопрос, собирается ли он признавать внебрачных детей — как это делали многие популярные артисты.
Александр Збруев
Збруев ещё в студенческие годы женился на юной Валентине Малявиной, но они быстро развелись, когда у той начались романы на стороне. Через несколько лет его супругой стала Людмила Савельева — Наташа Ростова из «Войны и мира» Сергея Бондарчука; у пары есть дочь Наталья, которая по стопам родителей решила не идти.
Но в 1990-е стало известно о романе Збруева с коллегой по «Ленкому» актрисой Еленой Шаниной; в 1992-м у них родилась дочь, которую Збруев сразу же признал и дал свою фамилию. С Савельевой они не расстались. Дочь от Шаниной Татьяна Збруева стала актрисой, окончила ГИТИС и сейчас работает в «Ленкоме»; в 2022-м у неё родился сын Лев — первый внук Збруева.
Николай Ерёменко-младший
Звезда «Пиратов XX века» более 20 лет вел очень запутанную личную жизнь. Официально он был женат на сотруднице ВГИКа Вере Титовой, с которой познакомился ещё во время учебы в этом институте; у них в 1975-м родилась дочь Ольга. Но потом он познакомился с переводчицей Татьяной — и с тех пор жил фактически на две семьи. От Татьяны он требовал лишь одного — чтобы та никому не рассказывала о его измене, особенно жене. Но при этом родившуюся в 1990-м дочь Татьяну признал сразу, дал ей свою фамилию и всячески помогал.
Но в середине 1990-х на съемках своей единственной режиссерской работы «Сын за отца» Еременко-младший познакомился с молодой помощницей режиссера Людмилой. И в 1999-м все же разорвал отношения с Титовой — но ушел от неё не к Татьяне, а именно к Людмиле. Полностью правда об этих сложных взаимоотношениях одного актера и трех его женщин раскрылась только после его скоропостижной смерти в 2001 году.
Михаил Пореченков
Уроженец Ленинграда во второй половине 1980-х учился в Таллине в военно-политическом строительном училище, занимался боксом, выступал на городских соревнованиях и однажды познакомился со спортсменкой Ириной Любимцевой. Их роман прервался из-за Пореченкова — он уехал из Эстонии, поступил во ВГИК на курс Армена Джигарханяна, потом вернулся в Ленинград, стал студентом института театра, музыки и кинематографии. И в итоге потерял девушку из вида — а она в 1989-м родила сына Владимира, которому дала свою фамилию, а в 1995-м скоропостижно скончалась; ребенка растили родственники.
О том, что у него есть сын, Пореченков узнал, когда Владимиру исполнилось 19 — и отказываться от него не стал. Владимир Любимцев перебрался в Москву, помогал отцу в различных проектах, окончил Щепкинское училище, стал актером труппы МХТ имени Чехова (там работает и Пореченков), активно снимается в кино. Отметим, что Пореченков был дважды официально женат. От первой жены у него дочь Варвара, во втором браке — два сына и дочь. Младшему сыну сейчас 16 лет.