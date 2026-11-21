Певец Григорий Лепс сделал неожиданное признание — у него есть внебрачные дети. Правда, он не стал уточнять их количество или рассказывать, кто они и кто их матери. Но добавил, что ему этих детей не «предъявляли» — то есть претензий со стороны матерей не было, пишет Voice.

Внебрачные дети знаменитостей. Григорий Лепс с 19-летней Евой, 14-летней Николь и 11-летним Иваном. Фото: соцсети

Напомним, что Лепс официально был женат дважды. С первой женой он познакомился в начале 1980-х — они вместе учились в музыкальном училище в Сочи. В 1984-м в этом браке родилась дочь Инга, а спустя три года пара развелась.

Григорий Лепс с супругой Анной. Фото: соцсети

Второй раз певец женился в 2001 году на танцовщице Анне Шаплыковой; они прожили вместе 20 лет, у них трое детей, а младшему сыну сейчас 16 лет. Также Лепс был замечен в нескольких романах, а в 2024-м объявил своей невестой 18-летнюю Аврору Кибу — впрочем, их отношения закончились достаточно быстро, а Киба недавно вышла замуж.

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети

Лепс, кстати, не ответил на вопрос, собирается ли он признавать внебрачных детей — как это делали многие популярные артисты.

Александр Збруев

Александр Збруев и Валентина Малявина. К адр из документального фильма

Збруев ещё в студенческие годы женился на юной Валентине Малявиной, но они быстро развелись, когда у той начались романы на стороне. Через несколько лет его супругой стала Людмила Савельева — Наташа Ростова из «Войны и мира» Сергея Бондарчука; у пары есть дочь Наталья, которая по стопам родителей решила не идти.

Александр Збруев, Татьяна Збруева и Елена Шанина. Кадр из документального фильма

Но в 1990-е стало известно о романе Збруева с коллегой по «Ленкому» актрисой Еленой Шаниной; в 1992-м у них родилась дочь, которую Збруев сразу же признал и дал свою фамилию. С Савельевой они не расстались. Дочь от Шаниной Татьяна Збруева стала актрисой, окончила ГИТИС и сейчас работает в «Ленкоме»; в 2022-м у неё родился сын Лев — первый внук Збруева.

Николай Ерёменко-младший

Николай Ерёменко-младший сыграл в фильме «Пираты XX века» (1979) старшего механика Сергея Сергеевича (его ещё называли «Дед»). Кадр

Звезда «Пиратов XX века» более 20 лет вел очень запутанную личную жизнь. Официально он был женат на сотруднице ВГИКа Вере Титовой, с которой познакомился ещё во время учебы в этом институте; у них в 1975-м родилась дочь Ольга. Но потом он познакомился с переводчицей Татьяной — и с тех пор жил фактически на две семьи. От Татьяны он требовал лишь одного — чтобы та никому не рассказывала о его измене, особенно жене. Но при этом родившуюся в 1990-м дочь Татьяну признал сразу, дал ей свою фамилию и всячески помогал.

Роман с Татьяной Масленниковой Еременко скрывал от жены на протяжении 20 лет. К адр из телепередачи

Но в середине 1990-х на съемках своей единственной режиссерской работы «Сын за отца» Еременко-младший познакомился с молодой помощницей режиссера Людмилой. И в 1999-м все же разорвал отношения с Титовой — но ушел от неё не к Татьяне, а именно к Людмиле. Полностью правда об этих сложных взаимоотношениях одного актера и трех его женщин раскрылась только после его скоропостижной смерти в 2001 году.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков с супругой Ольгой. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Уроженец Ленинграда во второй половине 1980-х учился в Таллине в военно-политическом строительном училище, занимался боксом, выступал на городских соревнованиях и однажды познакомился со спортсменкой Ириной Любимцевой. Их роман прервался из-за Пореченкова — он уехал из Эстонии, поступил во ВГИК на курс Армена Джигарханяна, потом вернулся в Ленинград, стал студентом института театра, музыки и кинематографии. И в итоге потерял девушку из вида — а она в 1989-м родила сына Владимира, которому дала свою фамилию, а в 1995-м скоропостижно скончалась; ребенка растили родственники.

Михаил Пореченков с дочерью Марией Пореченковой. К адр из видео

О том, что у него есть сын, Пореченков узнал, когда Владимиру исполнилось 19 — и отказываться от него не стал. Владимир Любимцев перебрался в Москву, помогал отцу в различных проектах, окончил Щепкинское училище, стал актером труппы МХТ имени Чехова (там работает и Пореченков), активно снимается в кино. Отметим, что Пореченков был дважды официально женат. От первой жены у него дочь Варвара, во втором браке — два сына и дочь. Младшему сыну сейчас 16 лет.