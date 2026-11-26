«Мой день начинается с того, что я подхожу к окну, делаю глубокий вдох и здороваюсь с утренним солнышком и новым днём. Такую традицию я придумала для дочки, когда она была маленькая. Так она и осталась со мной», — делится актриса Ксения Алфёрова рецептом хорошего настроения.

— Главный источник моей энергии и радости — сама жизнь. Я очень её люблю.

«С благодарностью принимаю всё, что приготовила для меня жизнь». Фото из личного архива

Каждый новый день уникален. Он никогда не повторится, и неизвестно, сколько их ещё будет. Стараюсь с благодарностью принимать всё, что приготовила для меня жизнь, — и плохое, и хорошее. Это, с одной стороны, усиливает остроту каждого прожитого мгновения, с другой — наполняет уверенностью и спокойствием.

А вдохновение дарит творчество. Оно хлынуло в мою жизнь, когда я стала по-настоящему свободна и отрастила крылья.

Развивается любимый авторский проект «Литературные посиделки с Ксенией Алфёровой». На днях героем посиделок станет Владимир Маяковский. Когда-то давно, ещё девушкой, я влюбилась в его лирику. Потом увидела его портрет и ахнула: «Батюшки мои, что за мужчина!» — и ещё раз влюбилась. А когда познакомилась с его жизнью и удивилась, каким этот богатырь был ранимым и одиноким, захотелось обнять, отогреть и успокоить этого рыцаря. Приходите — расскажу вам о своём Владимире — нежном и заботливом.

А Рождественские посиделки, которые будут в конце декабря, — самые светлые и радостные. Покружимся на балах, погуляем по морозной Москве. Помогут нам Шмелёв, Бродский, Пастернак, Пришвин, Пушкин, Паустовский и другие наши поэты и писатели. Загадаем желания, которые обязательно сбудутся! Тайная дочь, солнечный сын. Кем стали дети Ксении Алферовой и Егора Бероева Подробнее

Знаю, что зрители ждут Рождественские посиделки с особым нетерпением, и это даёт силы придумывать новые проекты, которые заставляют иначе взглянуть на свою жизнь — сбавить темп, оглянуться, начать ценить каждый новый день. И улыбаться!

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