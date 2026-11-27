За карьеру, насчитывающую более 150 работ, народная артистка РСФСР Галина Польских создала на экране десятки образов, которые зрители запомнили как родные. Но на протяжении творческого пути народная артистка не раз выходила за рамки привычного амплуа: упускала приглашения мировых классиков, играла хладнокровных рецидивисток и смело осваивала антрепризу и сериалы в те годы, когда такой шаг могли посчитать почти что падением с пьедестала. Но тем портрет актрисы стал объёмнее и честнее. О малоизвестных и несостоявшихся ролях Галины Польских рассказываем в материале aif.ru.

Несостоявшаяся муза Федерико Феллини

В 1962 году 22-летняя студентка второго курса ВГИКа Галина Польских, у которой на руках уже была полуторагодовалая дочь Ирада, привезла на Международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества в Венеции дебютную картину Юлия Карасика «Дикая собака Динго». Экранизация повести Рувима Фраермана, где Польских великолепно сыграла восьмиклассницу Таню Сабанееву (ради этой роли она сама обрезала свои длинные волосы при свечке, когда в квартире внезапно отключили свет), произвела настоящий фурор и взяла главные награды смотра — «Льва святого Марка» и премию «Золотая ветвь» Национального центра фильмов для юношества.

Галина Польских. Кадр из фильма «Дикая собака Динго» (1962)

Эта искренняя, живая игра молодой советской актрисы тогда покорила самого Федерико Феллини. Позже, во время следующей поездки в Италию в составе советской делегации вместе с Сергеем Бондарчуком и Людмилой Савельевой, Польских даже побывала на вилле итальянского классика, где общалась с ним и его женой Джульеттой Мазиной. Феллини подарил Галине свое фото с автографом и загорелся идеей снять ее у себя: провожая гостей, он тепло потрепал актрису по челке, а переводчик шепнул ей, что маэстро всерьез намерен звать ее на съемки. После фестиваля Феллини неоднократно телеграфировал в Госкино с просьбой отпустить Польских в Италию на пробы, но советские чиновники раз за разом отвечали, что актриса занята и приехать не может.

Сама Польских узнала о настойчивых телеграммах и приглашениях классика мирового кино лишь спустя годы. Однако в своих интервью актриса не раз признавалась, что восприняла эту новость без сожалений: она рассудила, что даже если бы каким-то чудом ее выпустили в Италию, работать у Феллини без знания языка в чужой стране было бы невыносимо тяжело, а главное — она не смогла бы надолго оставить в Москве маленькую дочь и старенькую бабушку, которая ее вырастила. Вместо итальянской сказки уже в 1963 году ее ждала всесоюзная слава после выхода фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

Расчётливая рецидивистка Галина Укладова

Десятилетиями Галина Польских оставалась для зрителей воплощением совести советского экрана — актрисой, чьи героини не умели лгать и предавать. Тем неожиданнее оказался эффект, когда в 1980 году на экраны вышел детектив Вениамина Дормана «Ночное происшествие», ставший одним из лидеров советского проката и собравший более 19 миллионов зрителей. В этой картине «самая надежная женщина СССР», как часто называли Польских, впервые предстала в образе циничной рецидивистки Галины Укладовой.

Галина Польских. Кадр из фильма «Ночное происшествие» (1980)

Сюжет завязывается вокруг ночного нападения в Москве: опытная воровка-гастролерша с солидным тюремным стажем, Укладова в исполнении Польских хладнокровно инсценирует собственное ограбление, чтобы скрыть крупную кражу и подставить под удар невиновного таксиста. Главным оружием героини режиссёр сделал саму фактуру актрисы: никакого вызывающего грима, крикливых интонаций или блатного жаргона в ней не было. В кадре оставалась та же тихая, чуть растерянная женщина с усталым взглядом, которой хочется немедленно уступить место в автобусе.

Для Вениамина Дормана, создателя знаменитой тетралогии о резиденте, такой выбор не был случайным. Он, как позже сам признавался, намеренно использовал зрительскую память: публика, привыкшая безоговорочно верить каждому слову Польских, попадалась на удочку Укладовой точно так же, как и порядочный следователь Митин в исполнении Петра Вельяминова. «Зритель привык, что моя героиня — хорошая, добрая, положительная, и вдруг такой перевёртыш. Мне самой было безумно интересно сыграть эту авантюристку», — вспоминала позже актриса.

К концу 1970-х Польских, незадолго до выхода фильма получившей звание народной артистки РСФСР, стало тесно в привычных рамках. Этот сценарий подарил ей редкую для того времени свободу в собственной профессии: возможность уйти от прямолинейных характеров и показать, насколько убедительным может быть зло, если оно прячется за самой обыкновенной улыбкой.

Жена директора швейной фабрики Лидия Васильевна

В 1987 году Галина Польских вновь поработала с режиссёром Вениамином Дорманом в его последней картине — детективе «Разорванный круг». Фильм по сценарию Владлена Бахнова и Нелли Морозовой с музыкой Микаэла Таривердиева вышел на экраны в июне 1988 года и строился по канонам камерного расследования.

Галина Польских. Кадр из фильма «Разорванный круг» (1988)

По сюжету на девятый день после убийства директора швейной фабрики Павла Львова его близкие и сослуживцы собираются на поминальный ужин на даче фабричного экспедитора Семёна Орлова (Владимир Стеклов). За столом выясняется, что все присутствующие были связаны с покойным подпольным сбытом «левой» продукции, каждый виделся с ним в день гибели, а из квартиры Львова пропали коллекция редких монет и чемодан с 50 тысячами рублей. «Сейчас такое время, что человеку с вашей зарплатой надо ездить в метро, а не на „Мерседесе“», — иронизировал над атмосферой этой встречи один из героев картины, бывший ревизор Таганский (Виктор Сергачёв).

Галине Польских в картине досталась роль гражданской жены убитого директора Лидии Васильевны, которая наравне с остальными участниками подпольной схемы пытается выяснить, кому достались пропавшие деньги. А за одним столом с ней оказывается сотрудница планового отдела Ольга (Тамара Акулова) — тайная любовница Львова.

В сильном актёрском составе с Владимиром Стекловым, Михаилом Кононовым, Валентином Смирнитским и Виктором Сергачёвым Польских впервые показала себя сдержанной, прагматичной дамой, которой вовсе не была свойственна былая лирическая мягкость. Актриса не раз признавалась, что никогда не боялась разрушать сложившийся экранный образ: «Мне всегда хотелось играть разных женщин, а не повторять одно и то же — ведь в жизни человек бывает всяким», — говорила она.

Такая разная Галина Польских

В 1990-е и 2000-е годы, когда отечественный кинематограф переживал кризис, а крупных ролей в большом кино для актрис старшего поколения стало заметно меньше, Галина Польских активно осваивала новые телевизионные форматы. Без оглядки на звание народной артистки РСФСР, полученное ещё в 1979 году, она стала сниматься в проектах самой разной жанровой направленности: в 1996–1997 годах играла Клотильду Павловну в одном из первых российских ситкомов «Кафе „Клубничка“», а с 2008 по 2010 год на протяжении нескольких сезонов появлялась в популярном молодёжном сериале «Ранетки» в роли учительницы математики и завуча Елизаветы Матвеевны Копейкиной. Благодаря этому проекту с творчеством актрисы познакомилось новое поколение юных зрителей.

Галина Польских. Кадр из фильма «Кафе „Клубничка“» (1996–1997)

Непростой актёрской задачей в этот период стала и работа в 11-серийной экранизации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», снятой режиссёром Александром Прошкиным в 2005 году. В картине Польских сыграла сразу трёх разных по характеру и судьбе сестер Микулицыных из уральского города Юрятина — Елену, Марфу и Серафиму. Чтобы зритель безошибочно различал героинь в кадре, к каждой актриса подбирала собственную манеру речи, походку и даже психологию мыслей.

«Я никогда не сидела и не ждала какую-то одну великую роль. Для меня важно работать, быть в форме, общаться с молодыми партнёрами — от них заряжаешься энергией», — отмечала позже актриса, неоднократно повторяя, что не делит предложения на высокие и проходные и ценит только саму возможность постоянно находиться в работе.

Галина Польских (справа). Кадр из фильма «Доктор Живаго» (2005)

Поздний театральный дебют

Несмотря на то что после окончания ВГИКа в 1964 году Галина Польских десятилетиями числилась в штате Театра-студии киноактера, она долгое время сознательно избегала работы на театральных подмостках. Актриса прямо говорила, что привыкла к специфике съёмочной площадки и испытывала сильный страх перед живым залом, где нет возможности переснять неудачный дубль. На свой первый полноценный театральный дебют она решилась только в 90-е годы — в антрепризном спектакле «Держись, Голливуд!», поставленном по пьесе американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита».

Партнёром актрисы в этой постановке стал Александр Михайлов — ранее они вместе снимались в картинах «По семейным обстоятельствам» и «Белый ворон». Актёр вспоминал, насколько тяжело давались Польских первые репетиции и премьерные показы: «Галя перед выходом на сцену буквально тряслась от страха, говорила: „Саша, я не выйду, я текст забуду“. Приходилось держать ее за руку и буквально выталкивать на сцену». Позднее Польских подтверждала эти слова в интервью: «Я всю жизнь боялась сцены. В кино есть дубли, монтаж, крупный план, а в театре ты один на один со зрителем, и спрятаться некуда. Но когда почувствовала отдачу зала, поняла, какое это счастье».

Но именно тогда успешный прием зрителей убедил Польских в том, что талантлива она и в кино, и на сцене, и за дебютом последовали другие многолетние антрепризные проекты. Наиболее известным из них стала комедия «Хочу купить вашего мужа» в постановке Задорнова, где Польских играла супругу главного героя в паре с Валентином Смирнитским и Ириной Жорж.

Галина Польских. Кадр из сериала «Ранетки» (2008–2010)

Гротескная бюрократка Пташникова

На рубеже 1980-х и 1990-х годов Галина Польских попробовала себя в редком для ее фильмографии жанре музыкальной эксцентрической комедии. В 1989 году на Одесской киностудии режиссёр Александр Павловский снял картину «Светлая личность» по мотивам одноименной сатирической повести Ильфа и Петрова. Действие разворачивается в провинциальном городе Пищеславе: старший регистратор Егор Филюрин (Николай Караченцов), испытав на себе мыло «Веснулин» изобретателя Бабского, внезапно становится невидимкой и начинает разоблачать местную бюрократию. В этой фантасмагории Польских досталась острохарактерная роль Пташниковой — гротескной, шумной обывательницы, супруги героя Михаила Светина и матери персонажа Андрея Анкудинова. В этот раз вместо милой лирической героини актриса сыграла откровенно шаржированный, буффонадный характер.

Галина Польских. Кадр из фильма «Светлая личность» (1989)

Польских неоднократно отмечала в интервью, что всегда тяготела к характерным и комедийным ролям, даже когда режиссёры упорно видели в ней прежде всего положительную героиню: «Меня почему-то все время снимали в ролях правильных, положительных женщин, а мне ужасно хотелось похулиганить, сыграть что-то острое, характерное, комедийное», — признавалась она.

Взбалмошная сестра Клавдия

В 1988 году Польских снялась в трагикомедии своего давнего друга и однокурсника по ВГИКу Сергея Никоненко «Елки-палки!..», в которой объединились сюжеты сразу нескольких рассказов Василия Шукшина — «Штрихи к портрету», «Упорный» и «Сильные идут дальше». Картина рассказывает о провинциальном телемастере и философе-самоучке Николае Князеве, который одержим идеей изобрести вечный двигатель и переустроить мир.

Галина Польских. Кадр из фильма «Елки-палки!..» (1988)

Польских в этой ленте исполнила роль его сестры. Ее шукшинская Клавдия получилась резкой, шумной, приземленной героиней: она раздражается из-за бесплодных философских исканий брата, не смущаясь критикует его образ жизни и требует заняться обычными бытовыми делами — в частности, ворчит на него за то, что тот не спешит жениться и сводит его со своей подругой Любой (Екатерина Воронина).

Никоненко, учившийся с Польских в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, сознательно пригласил актрису на этот эпизод, зная ее эксцентрику, ее умение точно передавать неподдельную народную интонацию. «Галя — актриса абсолютной правды. У нее нет ни грамма фальши, она мгновенно схватывает суть характера, даже если ей отведено всего несколько минут экранного времени», — отмечал режиссёр, говоря о работе с Польских. И именно в этом ансамбле с Сергеем Никоненко, Екатериной Ворониной, Леонидом Куравлёвым и Евгением Евстигнеевым актриса показала, как легко и искренне она умеет перевоплощаться из мягкой лиричной героини в острый, комедийно-бытовой формат.