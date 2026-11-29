Никто в советском кино не умел рассказывать о любви так тонко, как Эльдар Рязанов. Но его собственная личная жизнь была куда сложнее любого киносценария: три брака, три непохожие друг на друга женщины — каждая стала для него поворотной судьбой. Зоя Фомина задала ему правильный вектор в профессии, Нина Скуйбина научила по-настоящему глубоко чувствовать жизнь, подарив фильмам великого режиссера ту самую щемящую интонацию, а Эмма Абайдуллина буквально вытащила его с того света, продлив годы жизни и творчества. Убери из этой истории хотя бы одну из них — и мы бы никогда не узнали того великого Рязанова, на фильмах которого выросло не одно поколение.

Зоя Фомина: жена со студенческой скамьи

С Зоей Фоминой Эльдар Рязанов познакомился в 1944 году во ВГИКе — они учились на одном курсе в мастерской Григория Козинцева. Правда, изначально позиции у них были неравными: Зоя была на три года старше и считалась любимой ученицей мастера, а шестнадцатилетнего Эльдара Козинцев после первого курса и вовсе собирался отчислить со словами «он слишком молод для режиссёра». Поначалу Фомина не выделяла юного однокурсника и долго не принимала его ухаживаний. Симпатия переросла в чувство позже, на старших курсах, когда они вместе работали над дипломным проектом — документальной лентой «Они учатся в Москве».

Поженившись в 1950 году, супруги прожили вместе почти тридцать лет. В 1951-м у них родилась единственная дочь Ольга, будущий филолог и киновед. В первые годы брака Рязанов много колесил по стране на съёмках для Центральной студии документальных фильмов. Из этих многомесячных экспедиций он присылал жене, которую ласково называл «Фомкой», подробные письма — с бытовыми зарисовками и неуклюжими, но трогательными признаниями: «Крепко-долго целую тебя, с головы до ног, обнимаю, твой Эрик».

Главное направление Эльдара. Почему Рязанова считали знатоком женских душ? Подробнее

Но главное, что сделала Зоя Фомина для мужа, — помогла ему свернуть на ту дорогу, которая в итоге сделала его великим. В середине пятидесятых Рязанов был убеждённым документалистом и наотрез отказывался от предложения директора «Мосфильма» Ивана Пырьева снять музыкальную комедию «Карнавальная ночь»: режиссёру казалось, что это несерьёзно и у него ничего не выйдет. Именно Зоя настояла и сказала ему: «Это твоё, иди». Цена этого совета оказалась колоссальной, ведь без оглушительного успеха «Карнавальной ночи» не было бы ни «Иронии судьбы», ни «Служебного романа», ни всего того Рязанова, которого знают миллионы.

Сама Зоя Петровна осталась верна документальному кино, но до конца дней оставалась для мужа самым строгим, объективным и внимательным зрителем. Она могла кадр за кадром разбирать его картины, без лести указывать на слабые места и подсказывать точные шаги, которые стоит предпринять. Рязанов признавался, что всегда безоговорочно доверял её вкусу.

Но к концу семидесятых брак исчерпал себя — у Рязанова начался бурный роман с редактором «Мосфильма» Ниной Скуйбиной. Расставание далось обоим тяжело: уходя в 1979 году из дома с одним чемоданом книг, режиссёр написал Зое прощальное письмо со знаменитой строчкой: «Расстаться с тобой — всё равно что содрать с себя кожу». Позже их дочь Ольга вспоминала: «Они были очень близкими людьми, друзьями, единомышленниками. Но так получилось, что жизнь родителей оказалась длиннее, чем одна любовь». Острая боль со временем утихла, уступив место глубокой родственной привязанности: бывшие супруги созванивались почти каждый день, обсуждали фильмы и внука Митю — вплоть до ухода Зои Фоминой в 1999 году.

Груди нет, но и опыта нет. Как Эльдар Рязанов мучился с Ларисой Голубкиной Подробнее

Нина Скуйбина: самое сильное чувство

Если Зоя Фомина всегда подталкивала Рязанова вперёд, то именно Нина Скуйбина заставила его остановиться и всмотреться вглубь собственной души. Они были знакомы ещё с начала 1950-х, но настоящее чувство вспыхнуло, словно пожар, спустя двадцать с лишним лет — в середине семидесятых, когда оба уже были несвободны, а за плечами у каждого накопился груз усталости и потерь — первый муж Нины, талантливый режиссёр Владимир Скуйбин, тяжело болел и рано ушёл из жизни, оставив её с маленьким сыном Николаем.

Оператор Вадим Алисов рассказывал, что период работы над «Иронией судьбы» и «Служебным романом» совпал с самым пиком мучительной и тайной влюблённости Рязанова: «Он снимал собственное чувство. Ту самую внезапную, сильную, непреодолимую любовь», — был уверен Алисов. Скуйбина работала главным редактором в творческом объединении «Мосфильма», но поначалу категорически отказывалась разрушать чужую семью. А позже режиссер написал свои знаменитые строки «У природы нет плохой погоды» — в разгар тяжёлого личного кризиса, разрываясь между долгом и новой любовью. Понадобилось несколько лет метаний, прежде чем в 1979 году они наконец решились соединить судьбы.

В титрах рязановских картин Нина Григорьевна почти не значилась, но её незримое присутствие ощущается в каждом кадре того периода. Она не была ни сценаристом, ни продюсером, однако именно с ней Рязанов сверял интонацию «Вокзала для двоих», «Жестокого романса», «Забытой мелодии для флейты» и «Небес обетованных». Исполнительный продюсер Леонид Верещагин вспоминал: «Она имела на него огромное, колоссальное влияние. И при этом никогда не давила, не командовала — просто у неё был безупречный вкус и абсолютный слух на фальшь». По воспоминаниям друзей, Скуйбина была тем единственным человеком, с которым режиссёр мысленно советовался, прежде чем принять любое важное решение.

От карнавала до вокзала за 30 лет. Как Рязанов помирился с Гурченко Подробнее

Рядом с ней изменился и сам Рязанов. Из резкого, закрытого и порой жёсткого человека он превратился в тонкого лирика, открывшего в себе дар нежности и сострадания. Именно ей он начал посвящать пронзительные стихи, многие из которых позже легли в основу песен к его фильмам.

В начале девяностых у Нины обнаружили тяжёлое онкологическое заболевание. Рязанов отложил все дела, возил жену по лучшим клиникам Европы и Израиля, боролся за неё до последнего, но болезнь оказалась сильнее. В августе 1994 года Нины не стало. Сам режиссёр признавался позже: «Я жил с ней пятнадцать лет, и это были самые счастливые годы моей жизни. Когда она ушла, у меня возникло ощущение, что меня разрубили пополам».

После её смерти Рязанов погрузился в тяжёлую, с каждым днем разрушающую его депрессию — он перестал бриться, закрылся в квартире и всерьёз думал об уходе из жизни. На Новодевичьем кладбище Рязанов поставил жене памятник в виде расколотого пополам сердца, а её портрет стоял на его рабочем столе до последних дней. Второй брак оставил в его душе рану, которая так до конца и не затянулась.

Фото: АиФ/ Игорь Цветков

Эмма Абайдуллина: спасательный круг

Эмма Абайдуллина появилась в жизни Рязанова в тот момент, когда он меньше всего хотел кого-то видеть. Они познакомились ещё в 1987 году на Московском международном кинофестивале: Эмма Валериановна, в прошлом выпускница журфака Уральского университета и сотрудница Бюро пропаганды киноискусства, брала у режиссёра интервью. Встреча оставила у обоих приятное впечатление, но дальше редких дежурных бесед при случайных пересечениях дело так и не пошло: в тот период Рязанов был счастливо женат на главном редакторе «Мосфильма» Нине Скуйбиной.

Когда в 1994 году Нина умерла, для режиссёра мир словно рухнул. Писательница Виктория Токарева так описывала этот союз в интервью «Комсомольской правде»: «Эльдар остался один с разорванным сердцем. Он тонул, и ему нужен был спасательный круг. И Эмме тоже нужен был спасательный круг, и она за него уцепилась». За плечами у неё самой были два брака и тяжёлая личная утрата — смерть младшего сына.

Спустя год после трагедии Рязанов сам позвонил Эмме. В 1995 году они поженились — для обоих этот брак стал третьим и вызвал немало пересудов в окружении. И первое, что сделала Эмма, — без сожалений оставила собственную журналистскую карьеру и полностью растворилась в жизни мужа. Она взяла на себя всё: контроль за его здоровьем и питанием, составление расписания, редактуру сценариев — в те годы она отсекла от своей жизни все ненужные контакты. В мемуарах Рязанов откровенно признавался: «Можно сказать, что я жив только благодаря Эмме… Она часто говорила мне: „Ты только держись за меня“. Я и держался». Своей жене и спасительнице режиссёр посвящал пронзительные стихи. Именно рядом с Эммой в поздний период творчества Рязанов снял свои знаковые картины конца 1990-х и 2000-х годов, включая «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Андерсен. Жизнь без любви», а она неизменно сопровождала его на съёмочных площадках.

Ревновала даже к мертвой? Почему последняя жена не выполнила волю Рязанова Подробнее

Но роль Абайдуллиной не сводилась лишь к бытовой опеке и поддержке. В 2005 году они вместе воплотили давнюю мечту режиссёра — создали в Москве киноклуб «Эльдар», который впоследствии стал важнейшим культурным и духовным центром позднего Рязанова. Здесь проходили творческие вечера Беллы Ахмадулиной, Олега Басилашвили, Алексея Баталова, Валентина Гафта, Инны Чуриковой и Петра Фоменко.

После смерти супруга в ноябре 2015 года Эмма Валериановна возглавила киноклуб в качестве художественного руководителя. Коллеги вспоминали о ней: «Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив». Параллельно она разбирала архивы режиссёра и активно помогала открытию его музея в родной для Рязанова Самаре, передав туда бесценные личные вещи.

Осенью 2021 года Эмма Абайдуллина оставила пост худрука, передав руководство близкому другу семьи барду Олегу Митяеву. В последние годы она вела закрытый образ жизни, лишь изредка высказываясь в защиту наследия мужа —в том числе резко критиковала пародию «СамоИрония судьбы». Эмма Абайдуллина пережила Эльдара Рязанова на девять лет и скончалась 18 июня 2024 года в возрасте 83 лет.