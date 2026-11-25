В русской усадебной культуре Новый год не был тем сверкающим праздником с фейерверками и ёлкой, каким мы знаем его сегодня. Для дворянской семьи, особенно для Александра Сергеевича Пушкина и его супруги Натальи Николаевны, это был, скорее, тихий семейный рубеж, время подведения итогов и, конечно, повод собраться за богатым праздничным столом. И подготовка к этому рубежу начиналась задолго до морозов — с летних погребов и осенних заготовок. Как к Новому году готовилась семья великого поэта и как отмечала самый долгожданный праздник в году — рассказываем в материале aif.ru.

Александр Пушкин, Наталья Гончарова. Источник: коллаж АиФ/ Акварель П. Ф. Соколова. 1836; А. П. Брюллов. Акварель, 1831—1832.

Крутили банки: погреба, полные «пушкинского» варенья

Главным богатством любого имения была вовсе не роскошная гостиная с портретами, а погреб и кладовые. Именно там к зиме скапливались припасы, которые должны были прокормить семью и дворню до весны. В семьях Пушкиных и Ганнибалов — предков поэта по материнской линии — к кулинарным книгам и рецептам относились как к фамильным реликвиям. Ещё один из сыновей «арапа Петра Великого», Петр Абрамович Ганнибал, составил собственное руководство по домоводству, и эти традиции бережно хранились и передавались из поколения в поколение.

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В погребах у семьи Пушкина стояли моченые яблоки, клюква и морошка, а летом в имениях варили до двенадцати сортов варенья. В Полотняном Заводе, родовом имении Гончаровых, ассортимент был особенно богат: клубничное, из белой и красной малины, вишневое, из красной, чёрной и белой смородины, грушевое, сливовое, а также из персиков, абрикосов, а иногда и ананасов.

Особым предметом гордости было крыжовенное варенье — одно из любимых лакомств Александра Сергеевича. Для него крыжовник собирали строго в определённые дни, а рецепт приготовления был настолько сложен, что для варки из погреба специально выдавали крепкую водку. А в 1837 году, уже после гибели поэта, в имении было сварено более восьми пудов варенья различных сортов.

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Сама Наталья Николаевна, по воспоминаниям современников, была хозяйкой не только светской, но и весьма практичной: она не гнушалась домашней работы и сама варила детям кисели и пекла крендели. Дети Пушкина, по свидетельствам из гончаровского архива, очень любили мороженое, которое летом делали им часто, но зимой не баловали, чтобы не простудить маленьких Машу, Сашу, Гришу и Наташу. В холодное время детей угощали венскими пирогами, киселем и компотом с черносливом.

Дети А.С. Пушкина: Гриша, Маша, Таша, Саша. Михайловское. Рисунок Н.И. Фризенгоф, 1841 г. Фото: Public Domain

Новогодний стол Пушкиных: «двойные щи» и заморские яства

Праздничный стол в семье Пушкиных был одновременно и по-русски сытным и сдержанным, но при этом не без модного на те времена столичного шика. В Михайловском, когда хозяйством занималась няня Арина Родионовна, поэта потчевали ботвиньей, всевозможными пирогами и ватрушками, соленьями и вареньями, а еще «двойными щами» — настолько густыми, что в них ложка должна была стоять.

Однако в доме Гончаровых, куда Пушкин вошёл уже после женитьбы, масштабы праздничных яств были совсем иными. В канун зимних праздников в Полотняный Завод отправлялись целые оказии за покупками в Калугу. Помимо судака, белуги, осетрины и черной зернистой икры, закупалась паюсная икра, навага и сардины, а также швейцарский сыр, миндаль, чай и кофе. При этом для многочисленной дворни обязательно закупали много солёной рыбы и солонины — новогодний стол должен был демонстрировать достаток семьи и заботу о домочадцах.

Арина Родионовна. Портрет неизвестного художника. Фото: Public Domain

Собственное хозяйство имения также помогало в холодные времена и обогащало праздничный стол: речка Суходрев и окрестные пруды исправно поставляли щуку, шереспера, голавлей, налимов, окуней, лещей, язей и карасей. А в оранжерее Полотняного Завода, не сохранившейся до наших дней, к столу и на варку выращивали абрикосы, виноград, лимоны и персики.

«Скучно, мой ангел»: как встречали праздник в семье великого поэта

Сам Александр Сергеевич к шумным новогодним торжествам относился по-разному. В молодости, после Лицея, он с удовольствием окунался в балы и маскарады, которые устраивались на протяжении всех Святок. Столица отмечала наступление Нового года весёлыми балами-маскарадами в Аничковом дворце, Благородном собрании и Каменном театре, а самый популярный народный маскарад ещё при Александре I устраивался 1 января в Зимнем дворце.

Рождественская ёлка в Аничковом дворце, А. Ф. Чернышёв, 1848 г.

Но после женитьбы на Наталье Николаевне бурное веселье стало его утомлять. Ярче всего это видно по письму Пушкина жене о встрече Нового 1831 года у друга Павла Нащокина: «Здесь мне скучно… С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел…», — писал Пушкин своей любимой. Известно, что холостой поэт встречал 1831 год с цыганами, но все последующие новогодние ночи он проводил уже только с женой.

Семейные праздники всегда были ему ближе. Доподлинно известно, что один из рождественских вечеров после женитьбы Пушкин праздновал с Натали и братом Львом в доме родителей на Фонтанке. Его мать, Надежда Осиповна, писала, что это был «действительно семейный праздник», который она провела с детьми до восьми вечера, а потом молодые ушли пить чай к себе. А свой первый «семейный» 1832 год Пушкин вместе с Натальей Николаевной встречал у Карамзиных, в компании писателя Петра Вяземского и поэта Василия Жуковского, автора знаменитой «Светланы».

Надежда Осиповна Ганнибал. Художник Ксавье де Местр. 1810 г.

Дважды Новый год Пушкин с женой встречал у князя Владимира Одоевского — известного писателя и музыканта, с которым у поэта было много общих планов, в том числе по изданию журнала «Современник». Сохранился даже рисунок хозяина дома, запечатлевший новогоднее застолье 1835 года, где среди гостей Одоевского были Жуковский, Глинка, Киреевский и Соболевский — духовная элита 1830-х годов. А в 1836 году Пушкин с женой был на новогоднем маскараде в Зимнем дворце, устроенном в ознаменование 10-летия царствования Николая I, где Наталью Николаевну среди тысяч приглашённых выделил барон Павел Вревский.

Не изменял традициям: зимние забавы и работа под бой часов

В пушкинские времена Новый год всегда считался особым началом нового календарного цикла, чистой страницей, в которой неизменно присутствовала и своя поэтическая рутина: именно в новогоднюю ночь с 1832 на 1833 год Пушкин дописывал пятнадцатую главу «Дубровского».

Александр Сергеевич Пушкин. Источник: Wikimedia Commons/ Public Domaine

Но находилось время и для зимних радостей: поэт любил кататься на коньках и санях, а в Петербурге зимой устраивались ледяные горы на Дворцовой и Сенатской площадях, с которых можно было с ветерком домчаться от Адмиралтейства до Сената.

Святки, которые начинались после Рождества и длились до Крещения, были временем гаданий, домашних спектаклей и ряженых. Пушкин не оставался в стороне от этих забав: в молодости он был «болезненно суеверен» и даже заставил святочный прогноз в «Евгении Онегине» сбыться. Сохранились свидетельства, что поэт надевал чёрное домино с капюшоном и карнавальную маску и вместе с друзьями со свойственной ему задумчивостью, а порой и с восторгом и весельем ездил колядовать.