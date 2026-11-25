Гром-женщина, степная вольница, которая и самолёт остановит, и режиссёра переупрямит, Нонна Мордюкова казалась многим несокрушимой. Такой видели актрису миллионы зрителей — по ее ролям, по интервью, по легендам, которые она сама охотно поддерживала.

И только личные дневники, десятилетиями лежавшие в архивах, открыли другую Нонну Викторовну: тонкую, ранимую, до конца дней своих не оправившуюся от собственной любви и собственной боли. Сегодня благодаря семье актрисы эти записи стали достоянием публики и сложились в книгу, которую невозможно читать без содрогания, — куда более откровенную, чем всё, что Мордюкова когда-либо позволяла себе сказать вслух. О каких тайнах долгое время скрывала великая актриса и какой на самом деле была Нонна Мордюкова — в статье aif.ru.

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«Миг детства»: казачка из Труболёта

Книга «Не плачь, казачка», вышедшая в 2005 году, изначально задумывалась как собственные мемуары, но уже в процессе работы над ней стала искренней и неподдельной исповедью актрисы. На первых страницах Мордюкова признаётся, что река Уруп — единственное в её жизни место, где она пережила «миг детства», которое хотя и прошло в постоянном труде и заботах, но оставило о себе трогающие душу теплые воспоминания.

Нонна (при рождении — Ноябрина) была старшим ребёнком в многодетной семье: кроме неё росли ещё два брата и две сестры. Мать, Ирина Петровна, работала председателем колхоза, а отец, Виктор Константинович, был военным и с первых дней войны ушёл на фронт. Поэтому домашние хлопоты и присмотр за младшими ложились на плечи старшей дочери. «Миг детства» на реке Уруп, куда семья перебралась в поисках спасения, вмещал в себя и голубую глину, из которой станичные дети лепили коней и бублики, и страх перейти шаткую кладку, держась за один провод, потому что до другого ещё не дотягивалась рука.

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Ребенок войны: воспоминания юной Нонны

Во время оккупации Кубани семья Мордюковых не успела эвакуироваться и была вынуждена скрываться от гитлеровцев на дальнем заброшенном хуторе Труболёт (ныне — Новоурупский), чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию. Именно там, среди постоянного страха и лишений, война состарила детей раньше срока. Мордюкова называет их «дети-старички» и пишет о них с такой физической болью: «Самое жгучее и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые каким-то образом были не такие, как все их сверстники». Она вспоминает, как протягивала им хлеб, а они не брали, и приходилось силой вкладывать кусок в ладошку — и тогда ребёнок «вдруг как разрыдается, да так горько, а угощение не разжимает».

Ещё одно воспоминание из детства сама актриса называла «символом»: как четырёхлетняя девочка, раненная в шею, выползшая ночью из Солдатской балки, где полицаи расстреливали семьи коммунистов и евреев. «Утром её нашли сидящей на земле — волосы и платье так слиплись от крови, что сковали её всю. Ни слезинки, ни звука, только глубокомысленный взгляд: дескать, вот какая я, что хотите, то и делайте», — писала Мордюкова о воспоминаниях, которые пронесла через всю свою жизнь.

«Где учат на Любовь Орлову?»

После освобождения Кубани в 1943 году семья перебралась в станицу Отрадную, а в 1944-м, после развода родителей, мать с детьми уехала в Ейск. Именно там, помогая матери и воспитывая младших, Нонна втайне лелеяла мечту о кино. Ещё до войны, потрясённая игрой Николая Мордвинова в фильме «Богдан Хмельницкий», она написала ему в Москву наивное письмо с вопросом: «Где учат на Любовь Орлову?». Ответ пришёл в июне 1941 года — актёр советовал ей закончить школу и приехать в Москву.

Война отсрочила исполнение этой мечты, но ненадолго: в 1945 году, когда матери не было дома, 19-летняя Нонна собрала деревянный чемодан, взяла шестнадцать рублей, подкрасила губы типографской краской и в товарном поезде отправилась покорять Москву-победительницу. На экзаменах во ВГИК она не читала заученных стихов, а просто разыграла сценки из своего кубанского детства. Комиссия хохотала, а Сергей Герасимов, разглядев в «неотесанной казачке» самородка, зачислил её на курс. Так трагическая память детства, которую Мордюкова пронесла через всю жизнь, стала пропуском в профессию и первым ключом к её главным ролям — сильных женщин с непростой судьбой.

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Человек в белом полушубке

Первой любовью актрисы был партизан местного кубанского отряда — Володя Александров. Однако, дружеские невинные встречи закончились, когда он решил сделать ей предложение.

«Вечером в хате уже ждали сваты. Не знаю, как понятнее описать свои чувства в тот момент, только не обрадовалась я... Мне казалось, что жениться и замуж выходить — это значит стать дядькой и тёткой», — переживала Мордюкова. Свадьба не состоялась: этот эпизод из книги остался литературным воспоминанием о юношеской растерянности перед взрослой жизнью.

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«После первого курса института, когда я приехала на каникулы, мама чуть ли не насильно повела меня к Александровым. Володя уже женился. Его молодая беленькая жена в черном сатиновом платье вела хозяйство в большом доме с красивым садом. Володя как-то засмущался, а жена подала руку, как фрейлина: дескать, я вашу историю знаю, но это прошлое, и я не придаю ему значения. Однако женская ревность потом разгорелась, и после третьего курса я узнала, что Александровы уехали жить в Краснодар», — писала потом Нонна.

Настоящая же, «взрослая» любовь и главная семейная драма актрисы были связаны с другим человеком — Вячеславом Тихоновым.

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«Ненормальная любовь» и главный мужчина всей жизни

С Тихоновым они познакомились в 1947 году на съёмочной площадке фильма «Молодая гвардия», где оба играли молодогвардейцев. Мордюкова была яркой, восторженной, с сильным характером, а Тихонов, наоборот, скромным и застенчивым. Их отношения развивались стремительно.

«Я во всем виновата, только я одна. Он ведь ко мне совсем не испытывал интереса, а я, завороженная его красотой, своим желанием, напором своим закружила ему голову. Он, бедный, загорелся, да тут я поняла, что он мне активно, трагически не нужен. Но ребенок уже появился, и мы по христианскому обычаю стали жить. Вернее, не жить, а мучиться, ни ему домой не хотелось идти, ни мне», — вспоминала она потом.

В конце февраля 1950 года она родила сына, которого назвали Владимиром, а официально пара зарегистрировала отношения в 1949 году. Брак продлился 13 лет и, по признанию обоих, не был счастливым: два сильных характера не ужились под одной крышей. Позже, когда речь зайдёт о самом главном мужчине её жизни — о сыне, — Мордюкова напишет: «У меня душа разрывается — жаль сыночка. Я полюбила его сразу так жгуче, сильно, какою-то ненормальной любовью».

Нонна Мордюкова с сыном Владимиром, к/ф «Русское поле». Фото: Кадр из фильма

Из-за постоянных съёмок и разъездов родителей воспитанием Владимира в первые годы занимались родители Тихонова в Павловском Посаде. Мальчика забрали в Москву только когда ему было 12 лет. Через год, когда Владимиру было 13, Мордюкова и Тихонов развелись — для подростка это стало тяжёлым ударом. Позже он связался с плохой компанией и пристрастился к запрещенным веществам.

«Красное леточко. Опустевшая Москва. Суббота... Чего-то комок в горле. Плачу... Я где-то и лелею надежду на то, что сын мой не из того поля-ягоды... Выпивал когда-то... Сколько сил и слез... Больницы, „Скорые помощи“. У них так получается: когда-то ум, сознание устает отбрехиваться, устает выпрашивать деньги, устает наутро казниться за вечерний „бунт“. И они ясно вдруг понимают: или уж доводить до конца, а он не за горами, если продолжать пить, или бросить пить и вернуться к жизни. Так поступил мой сын. Он хочет жить и трудиться нормально. И сейчас находится на Дальнем Востоке на гастролях с театром», — надеялась тогда Мордюкова.

Однако, ее мечты не воплотились в реальность - сын не смог преодолеть пагубной привычки. Один из эпизодов довел его до реанимации. «Его отец направился к реанимационной. Выплакаться на его плече я не имела права, так как мы давно не жили вместе, да и в болезни сына он винил меня. Ну что ж, как и всегда, не было того плеча, на котором бы я могла выплакаться. Обойдусь и сейчас своими силами», - писала она.

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«Он уже не с нами»: тайный дневник матери

Открытием последних лет стали личные дневниковые записи Мордюковой, которые она вела большую часть жизни. Эти пожелтевшие страницы — тетради и отдельные листы формата А4 с широким, размашистым почерком — обнаружила племянница актрисы Юлия Харламова при разборе семейного архива. О существовании дневника не знали даже самые близкие люди. Обнародованы они были лишь в конце 2025 года, в программе Андрея Малахова, приуроченной к 100-летию со дня рождения актрисы. Больше всего в этих записях историй о единственном сыне, Владимире Тихонове, которого Мордюкова пережила на восемнадцать лет.

Переломным стал 1983 год — после очередного приступа у сына Мордюкова напишет: «Он болен .... без единого шанса. Короче, скоро он умрёт». Слова оказались пророческими — Владимир Тихонов скончался в 1990 году. Рядом с приговором была и другая запись: «Он уже не с нами, мы ему ноль без палочки. А мне всё так же больно, горько, жалко его. Какой он красивый, злой, невменяемый, и никто и никогда не узнает о том, что во все времена я его безумно люблю».

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Цена несокрушимости

Сама Мордюкова в интервью признавалась, что её раздражает ярлык «сильной женщины»: «Как мне надоело слышать, что я сильная. Ну в чём, скажите, это выражается?.. Я ведь пугливая, как курица, опять же плаксивая, обидчивая... Да мягкая я, как воск, только надёжной мужской руки не встретилось». Она пишет об этом почти с улыбкой: «Все им, им, ему, ему! Я и сейчас не могу взять лучший кусок: он даже не будет для меня вкусен... Мне спокойнее, душе моей, если сяду на неудобное».

После потери Владимира Мордюкова она почти перестала вести дневник. Певец Юлиан, который был с ней знаком, вспоминал, что однажды видел, как она что-то записывает, и на вопрос о дневнике актриса ответила: после смерти сына ей стало неинтересно писать о чём-либо.

Нонна Мордюкова пережила сына на восемнадцать лет и скончалась 6 июля 2008 года на 83-м году жизни и после череды болезней — перенесённого инсульта, инфаркта и осложнений, связанных с сахарным диабетом. Похоронили её на Кунцевском кладбище в Москве — рядом с сыном.