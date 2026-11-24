Экранизации отечественной классики и любимых с детства историй сегодня приносят российскому прокату миллиардные сборы. А вот о том, как перенести на большой экран малоизвестный национальный эпос и традиции других народов страны, представители индустрии и их критики спорят до сих пор. Почему режиссерская «отсебятина» раздражает аудиторию, зачем в республиках нужны собственные киношколы и как справляться с волнами хейта в соцсетях, aif.ru рассказал режиссер и продюсер Сарик Андреасян.

Доверие к первоисточнику

— Даниил Коробко, aif.ru: Сарик Гарникович, сегодня вы активно работаете с отечественным культурным кодом — это и классическая литература, и сказочные вселенные, и тяжелые драматические истории, основанные на реальных событиях. Как сохранить самобытность знакомых сюжетов и сделать их актуальными для современного зрителя?

Сарик Андреасян: Секрет в том, что мы стараемся не отходить от оригинала и сводим к минимуму отсебятину. Будь то «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане» или «Война и мир» — мы бережно сохраняем то, что заложили великие авторы. Один из главных триггеров, вызывающих серьезное раздражение у людей в кино и театре, — это когда знакомую с детства историю подают под соусом странного «режиссерского видения». Прежде чем что-то пародировать или деконструировать, нужно сначала снять достойный оригинал, на базе которого потом уже можно шутить. А у нас нередко пытаются сразу зайти с пародии.

Успех того же «Онегина» или наших экранизаций реальных событий — истории спасения самолета в кукурузном поле «На солнце, вдоль рядов кукурузы», драмы «Непрощенный» — связан с тем, что зритель после сеанса может открыть книгу или архивную хронику и убедиться: авторы изучили материал, сделали работу качественно и не пытались никого провоцировать.

Для меня вообще было открытием, что за сто лет у нас так и не сняли игрового «Онегина» — в 1999 году это сделали британцы, а не мы. Первую экранизацию «Войны и мира» сняли американцы, а фильм Сергея Бондарчука стал уже вторым. Первую «Анну Каренину» тоже экранизировали на Западе. Поразительно, почему к нашей классике первыми подступались иностранцы! Видимо, мешали внутренние страхи: «А что подумает общество?» Но если подходить к первоисточнику с уважением, все складывается. Достаточно посмотреть на нынешние кассовые сборы «Буратино», «Простоквашино» и других больших картин — люди идут в залы целыми семьями.

Сарик Андреасян. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

— Звучат опасения: не слишком ли много сказок вышло на экраны, не устанет ли от них аудитория?

— Зритель может устать только от плохого кино. От хорошего не устанет никто. Все упирается в то, как и о чем сделана картина. Если вы приедете в Париж и посмотрите на уличные постеры местных фильмов, то поймете, что не знаете ни одного названия и никогда о них не услышите. Во Франции выпускают под 400 картин в год, а действительно удачных из них — около тридцати. Так устроен рынок везде. Просто когда живешь внутри своей страны, начинает казаться, будто достойных лент мало. Но хорошее кино — это всегда редкий продукт.

После всех геополитических поворотов последних лет мы вдруг увидели, что наше собственное культурное наследие способно собирать миллиарды рублей в прокате, хотя раньше в это почему-то никто не верил. Наш кинематограф нащупывает собственный почерк. Да, если сравнивать с Голливудом, мы пока как ребенок, который только встал и пошел, — в советской и российской традиции не было такой вековой конвейерной коммерческой школы. Но мы движемся в верном направлении.

Сарик Андреасян. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Право на полутона

— Социологи отмечают, что зрители остро реагируют на дискредитацию семейных и моральных ориентиров на экране. Как соблюсти баланс в сложных драматических жанрах, не скатываясь в запреты и цензуру?

— Очень важно смотреть на подтекст и второй план картины, а не навешивать ярлыки сходу. Почти всё можно интерпретировать двояко. Возьмите культовый фильм «Брат» — он про поиск смысла жизни или про убийцу? А сериал «Во все тяжкие» — про человека, готового пойти на все ради семьи, или про преступника? То же самое со скандинавским нуаром, хотя я не верю, что все 146 миллионов человек в нашей стране его смотрят, — это нишевое кино на любителя.

Посмотрите на классические фильмы о семье: зачастую в начале истории супруги находятся на грани развода, проходят через кризис и только в финале понимают, что созданы друг для друга. Если вырвать завязку без финала, можно объявить это дискредитацией брака. Но без конфликта нет драматургии. Искусство — живой и субъективный организм, поэтому важно доносить до аудитории итоговый смысл истории, а не спешить что-то запрещать.

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— В России живут почти двести народов со своей мифологией — от кавказского нартского эпоса до якутских и марийских преданий. Есть ли в национальном фольклоре потенциал для больших кассовых блокбастеров?

— Безусловно, тем огромное множество. Народы веками обменивались преданиями, поэтому многие сюжеты перекликаются — как мифы Древней Греции, которые никогда не устаревают, но у каждой культуры в них есть своя изюминка. Однако всегда нужно помнить о базовом охвате аудитории. Есть истории, которые сразу объединяют всю страну: мы можем не знать друг друга лично, но Пушкина читали все. А есть локальные сюжеты, которые в традиционной подаче трудно раскрутить на все 146 миллионов зрителей.

Чтобы национальный эпос, даже малоизвестный широкой публике, сработал в масштабах страны, ему нужны современный киноязык, точная жанровая форма и «блокбастерное» качество в хорошем смысле слова. Когда мы смотрим французского «Астерикса и Обеликса» — это чужой фольклор и комикс, не имеющий отношения к нашему коду, но мы с удовольствием подключаемся к истории за счет формы. Отличный отечественный пример — сериал «Волшебный участок»: сказочные образы поместили в современный жанр, и проект моментально стал хитом. Чем качественнее и современнее сделана картина, тем шире будет ее аудитория.

Кадр из фильма «Волшебный участок», 2023 г.

На энтузиазме в нерв не попасть

— На профильных площадках режиссеры из регионов — от Чукотки до Марий Эл — рассказывают, как годами на чистом энтузиазме, грантах и кредитах снимают этническое кино, совмещая по десять профессий сразу. Способно ли такое подвижничество сохранить национальные культуры?

— Когда я слушаю истории ребят из регионов, мне даже становится неловко: то, что они делают, — настоящий героизм. Но давайте говорить честно: нельзя ждать, что в республике без всякой базы внезапно вырастет гений и всех удивит, пока один энтузиаст тянет на себе пятнадцать профессий, потому что вокруг просто нет кинообразования.

Мы живем в эпоху сумасшедшей глобализации, когда за секунду в интернете проносятся тысячи новостей, и все локальные культуры неизбежно размываются. Расскажу о личной боли: я многодетный отец, у меня пятеро детей, я в совершенстве владею армянским языком — но мои дети армянского не знают. Да, они говорят по-русски, и я этим горжусь, но сохранить для них язык предков не смог даже я, потому что вокруг глобальный мир, смартфон и общий поток кино.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Думать, что один региональный фильм раз в пять лет удержит традицию и язык от исчезновения, — просто наивно. Любой шедевр утонет в секундном интернет-трафике. Гранты — это хорошо, но начинать нужно с фундамента: открывать во всех республиках киношколы. Чтобы мастера из Москвы — а в идеале и со всего мира — приезжали и учили местных ребят. Тогда они будут расти, снимать кино у себя дома, а лучшие поедут работать на федеральный уровень — точно так же, как Голливуд собирает таланты со всей планеты. На государственном уровне нужны сильные топ-менеджеры, которые выстроят эту инфраструктуру, будут учить и «хантить» лучших по всей стране. Штучный продукт эту задачу не решит.

— Какой главный совет вы бы дали молодым кинематографистам, которые берутся за кино о традициях?

— Первое условие — глубокое уважение к традиции и знание контекста. Когда мы пересматриваем «Мимино», мы понимаем, что Георгий Данелия тонко чувствовал и грузинский, и армянский, и общий советский менталитет, поэтому его фильмы завораживают до сих пор. А если у автора перед глазами только буквы сценария без понимания жизни народа, на выходе получится пластмасса. Кстати, наш семейный сериал «Манюня», где переплелись русская и армянская культуры, насчитывает уже 70 серий и скоро получит анимационное продолжение именно потому, что сделан с любовью к этой среде.

Кадр из фильма «Манюня: День рождения Ба», 2025 г.

И второе: помните, что в первую очередь вы работаете для зрителя, а уже потом — для своих «сложных друзей» и критиков. Все великое советское кино — картины Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Леонида Гайдая — создавалось как зрительское, развлекательное кино, хотя сегодня об этом часто забывают. В свое время их ленты жестко ругали, а на кухнях спорили, не низкий ли жанр у Рязанова. Прошли десятилетия — и именно эти фильмы стали культовыми, потому что авторы попадали в человеческий нерв.

Голосование билетом

— Как, на ваш взгляд, кинематограф помогает укреплять добрососедство в такой многонациональной стране, как Россия?

— Любое искусство создано прежде всего для того, чтобы пробуждать в человеке любовь к жизни и сеять доброту, — неважно, в каком жанре рассказана история. В основе добро должно побеждать зло. В нашей стране живут более ста национальностей, звучат десятки языков, и нам жизненно важно беречь дружелюбие и уважение друг к другу. Когда в фильмах снимаются актеры разных народов, когда экран знакомит нас с традициями соседей, происходит естественный обмен культурным опытом — и в кинозале, и потом в повседневном общении.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

— Ваши проекты регулярно оказываются в центре бурных дискуссий. Как вы лично справляетесь с давлением, когда часть публики встречает картины в штыки?

— Если посмотреть на статистику, то увидим, что на самом деле большинство зрителей тепло принимают работы, подготовленные мной и моей командой. На протяжении последних десяти лет наши фильмы входят в число самых просматриваемых в стране: «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и другие проекты собирают по пять-шесть миллионов зрителей только в кинотеатрах, не говоря об онлайн-платформах, где они месяцами держатся на первых строчках чартов.

Нельзя сказать, что я подвергаюсь какому-то особенному «хейту» — зайдите в комментарии под трейлером любого российского режиссера и увидите одни и те же отзывы. Иногда кажется, что их пишут одни и те же люди просто ради забавы. Если попадается конструктивное замечание, конечно, к нему прислушиваются. Но с чем тут бороться? Это же не ситуация, когда картину посмотрел один человек, а пять миллионов ее ругают, — все ровно наоборот.

Искусство субъективно, понравиться всем невозможно. Если мой фильм посмотрели пять миллионов зрителей, то 10-20 процентов имеют полное право сказать: «Не мое кино, не зацепило». Может, у человека было плохое настроение или я не попал в его культурный код. Я отношусь к этому совершенно спокойно: никогда не вступаю в перепалки и уж тем более не позволяю себе оскорблять зрителя или даже хейтера. Мы с командой просто анализируем свою работу и стараемся каждый следующий фильм сделать лучше предыдущего. Главное — сохранять адекватность по обе стороны экрана.