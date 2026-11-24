У Стефании (Стеши) Маликовой появился новый избранник. Об этом сообщил известный отец девушки.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с aif.ru высказал уверенность, что к выбору дочери приложил руку Дмитрий Маликов.

До свадьбы не дошло

«Стеша — любимая дочь Димы, которая получает любые подарки, отдых и не только. Что касается личной жизни, то Дима, как отец, как талантливый и известный человек, к своей дочери просто так мужчину не подпустит. Будет отбор. Идёт жёсткий отбор. И здесь можно сказать одно: то, что она влюблена, что у неё есть молодой человек тоже из приличной семьи, — отлично. Совет да любовь, самое главное, чтобы это была чистая, искренняя любовь, не за деньги, не за какую-то выгоду. Сейчас молодёжь женится или выходит замуж в основном из-за выгоды, к сожалению, и лишь небольшой процент — на основе чувств, действительно искренней, яркой любви», — заявил Дворцов aif.ru.

Певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Личная жизнь 26-летней Стеши всегда была предметом пристального внимания. Самым громким и продолжительным романом стали её отношения с хоккеистом Кириллом Капризовым, звездой НХЛ. Они встречались около четырёх лет, и пара то расходилась, то сходилась вновь. Ради возлюбленного Стеша регулярно летала в США. Однако в конце 2025 года она официально подтвердила, что они расстались, и заявила, что её сердце свободно.

Фото: Коллаж АиФ

До Капризова у неё также был роман с сыном миллиардера Дмитрия Груздева, но до свадьбы дело не дошло.

«Всё для счастья Стеши»

Но, несмотря на все разочарования, Стеша не теряет оптимизма. Накануне Дмитрий Маликов подтвердил, что у нее появился новый молодой человек. Дмитрий уже познакомился с избранником дочери и остался доволен: он охарактеризовал его как «очень хорошего» и выразил надежду, что тот сделает всё для счастья Стеши.

В 2021 году Стефания запустила собственный бренд одежды. Фото: соцсети

По словам отца, у его дочери «непростой характер», она «бывает строптивой, как и её мама», поэтому единственное и самое важное требование к будущему супругу — искренне любить её. Дмитрий Маликов уже признался, что мечтает сыграть на свадьбе дочери первый танец молодожёнов на белом рояле.

Сама Стеша пока не спешит съезжаться с избранником и продолжает жить с родителями, а имя её нового возлюбленного держится в секрете.

С золотой ложкой во рту

Маликов признался, что за последние годы дочь заметно повзрослела. Во многом на её характере сказалось управление собственным бизнесом. Фото: соцсети

Стефания родилась 13 февраля 2000 года в творческой и известной семье. Её отец — певец и композитор Дмитрий Маликов, а мать — бизнесвумен Елена Маликова. Дедушка Стеши, Юрий Маликов, основал легендарный ВИА «Самоцветы», а бабушка, Людмила Вьюнкова, была экс-солисткой, а ныне является директором коллектива.

Стеша не раз говорила, что действительно «родилась с золотой ложкой во рту», и это сделало её той, кто она есть. При этом девушка признавалась, что в детстве ей не хватало внимания отца из-за его постоянных гастролей, и обида на него прошла лишь недавно.

В отношениях для девушки, по её словам, важны уважение личных границ, возможность развиваться вместе и пример крепкого семейного союза, который ей подали родители. Фото: коллаж АиФ

Стеша окончила МГИМО. В 2020-м решила попробовать себя в бизнесе — основала бренд одежды, позже открыла бутик в центре Москвы. Казалось бы, известная фамилия, связи... Но магазин не выдержал конкуренции, по слухам, слишком высоки были цены на вещи от Стеши даже для столичных модниц. И он тихо закрылся. Что не мешает девушке до сих пор говорить о себе как об упешном предпринимателе.