25 ноября 1925 года родилась великая актриса Нонна Викторовна Мордюкова.

Корреспондент aif.ru связался с племянницей артистки Юлией Харламовой, которая поделилась воспоминаниями о Нонне Викторовне. Всегда волевая, яркая на экране, в личной жизни актриса была скромной, нежной и отзывчивой, став для Юлии не просто родственницей, а наставницей и защитницей.

Советская актриса Нонна Мордюкова, 1973 год. Фото: РИА Новости/ С.Журавлев

Без шуток по-кубански — никуда!

«Я часто приезжала к тёте с продуктами, потому что выйти на улицу в последние годы жизни ей было сложно. Как иначе, для любимой тётушки ничего не было жалко, — признается aif.ru Юлия Харламова. — А Нонна Викторовна всякий раз искренне радовалась: „Какие гениальные помидоры ты привезла! Какие гениальные огурцы!“ — Она хвалила меня за каждую мелочь, будто чувствовала себя обязанной, вечно что-то совала в благодарность». Народная артистка СССР Нонна Мордюкова (слева) раздает автографы делегатам XXV съезда КПСС, 1976 год. Фото: РИА Новости/ Галина Кмит

Как вспоминает женщина, вся семья всегда собиралась вместе на дни рождения Нонны Викторовны. Приезжали все родственники, бросая дела и надевая всё лучшее.

«Обязательно пели, шутили по-кубански! Сейчас я понимаю, что мне повезло родиться в этой уникальной семье, такой огромной, шумной, замечательной она была. Все сёстры и братья Нонны были талантливы по-своему — каждый нашёл свою сверхзадачу и каждый добился успеха», — отмечает Юлия. Народная артистка СССР Нонна Мордюкова в роли городничихи в фильме режиссера Л. Гайдая «Инкогнито из Петербурга», 1977 год. Фото: РИА Новости/ Галина Кмит

Легендарная актриса, чьё имя прочно вошло в историю советского и российского кино, была старшей из шести детей в семье, и эта роль «старшей» во многом сформировала её характер — сильный и волевой. Иван Бортник и Нонна Мордюкова в фильме «Родня», 1981 год. Кадр На долю Нонны выпало немало забот: помогать по хозяйству, присматривать за младшими, поддерживать мать. Для трёх своих сестёр — Натальи, Людмилы и Татьяны (матери Юлии), а также братьев Геннадия и Василия, Нонна Викторовна всю жизнь оставалась человеком, на которого можно было положиться в трудную минуту. Кинорежиссер Михаил Швейцер (2-й слева) и народная артистка СССР Нонна Мордюкова (2-я справа) на VI съезде кинематографистов СССР, 1990 год. Фото: РИА Новости/ Галина Кмит Что бы ни было — стремись

Сердце Нонны Викторовны остановилось 6 июля в 2008 году. Юлия в этот момент находилась на отдыхе с маленьким ребёнком.

«Накануне смерти Нонны Викторовны на пляже ко мне прилетел воронёнок с голубыми глазами, залез под лежак и не выходил. Я почувствовала сердцем, что что-то происходит, а утром узнала, что её больше нет», — вспоминает Харламова.

Певец Юлиан (слева) во время похорон народной артистки СССР Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище, 2008 год. Фото: РИА Новости/ Михаил Фомичев

В последние годы жизни актриса стра дала от деменции, но не уходила в небытие, осознавая, что конец неизбежен. Похороны Мордюковой , по воспоминаниям племянницы, стали «театральным действом», которое она готовила сама.дала от деменции, но не уходила в небытие, осознавая, что конец неизбежен.

«Нонна Викторовна просила в церкви гроб не открывать, никаких прощаний в театре не устраивать, но при этом отпевание должно было состояться. Игумена для отпевания она выбрала сама. В церкви стояли все — великие люди кино и театра, государственные деятели. А я чувствовала, что мой мир рухнул мир, что больше никто меня не защитит», — добавила Харламова. Нонну Викторовну похоронили рядом с сыном спустя 18 лет после его ухода на Кунцевском кладбище. Фото: АиФ/ Степан Жирнов

Последняя просьба Нонны Викторовны, по словам Юлии, была о сыне племянницы, который занимался музыкой. Актриса требовала, чтобы племянница обязательно развила способности наследника.