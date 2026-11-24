Корреспондент aif.ru связался с племянницей артистки Юлией Харламовой, которая поделилась воспоминаниями о Нонне Викторовне. Всегда волевая, яркая на экране, в личной жизни актриса была скромной, нежной и отзывчивой, став для Юлии не просто родственницей, а наставницей и защитницей.
Без шуток по-кубански — никуда!
«Я часто приезжала к тёте с продуктами, потому что выйти на улицу в последние годы жизни ей было сложно. Как иначе, для любимой тётушки ничего не было жалко, — признается aif.ru Юлия Харламова. — А Нонна Викторовна всякий раз искренне радовалась: „Какие гениальные помидоры ты привезла! Какие гениальные огурцы!“ — Она хвалила меня за каждую мелочь, будто чувствовала себя обязанной, вечно что-то совала в благодарность».
Как вспоминает женщина, вся семья всегда собиралась вместе на дни рождения Нонны Викторовны. Приезжали все родственники, бросая дела и надевая всё лучшее.
«Обязательно пели, шутили по-кубански! Сейчас я понимаю, что мне повезло родиться в этой уникальной семье, такой огромной, шумной, замечательной она была. Все сёстры и братья Нонны были талантливы по-своему — каждый нашёл свою сверхзадачу и каждый добился успеха», — отмечает Юлия.
Легендарная актриса, чьё имя прочно вошло в историю советского и российского кино, была старшей из шести детей в семье, и эта роль «старшей» во многом сформировала её характер — сильный и волевой.
На долю Нонны выпало немало забот: помогать по хозяйству, присматривать за младшими, поддерживать мать. Для трёх своих сестёр — Натальи, Людмилы и Татьяны (матери Юлии), а также братьев Геннадия и Василия, Нонна Викторовна всю жизнь оставалась человеком, на которого можно было положиться в трудную минуту.
«Накануне смерти Нонны Викторовны на пляже ко мне прилетел воронёнок с голубыми глазами, залез под лежак и не выходил. Я почувствовала сердцем, что что-то происходит, а утром узнала, что её больше нет», — вспоминает Харламова.
Похороны Мордюковой, по воспоминаниям племянницы, стали «театральным действом», которое она готовила сама. В последние годы жизни актриса страдала от деменции, но не уходила в небытие, осознавая, что конец неизбежен.
«Нонна Викторовна просила в церкви гроб не открывать, никаких прощаний в театре не устраивать, но при этом отпевание должно было состояться. Игумена для отпевания она выбрала сама. В церкви стояли все — великие люди кино и театра, государственные деятели. А я чувствовала, что мой мир рухнул мир, что больше никто меня не защитит», — добавила Харламова.
Последняя просьба Нонны Викторовны, по словам Юлии, была о сыне племянницы, который занимался музыкой. Актриса требовала, чтобы племянница обязательно развила способности наследника.
«Я так её любила. Она меня забирала из роддома, замуж выдавала, на свадьбе моей пела. Сейчас только понимаю, сколько она в меня вложила. Нонна Викторовна всегда меня учила: „Главное — это идея, сверхидея, твоя цель, которая будет маяком для других. Что бы ни было — стремись“», — поделилась Юлия.
По её словам, актриса прожила яркую жизнь, но самой большой трагедией для неё всегда оставалась смерть единственного сына, Владимира Тихонова, который родился в браке с Вячеславом Тихоновым. Владимир ушёл из жизни 11 июня 1990 года, ему было всего 40 лет. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность. Хотя была версия, что на состояние здоровья Владимира серьёзно повлияли проблемы с алкоголем и наркотиками. Нонну Викторовну похоронили рядом с сыном спустя 18 лет после его ухода на Кунцевском кладбище.