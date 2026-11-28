народного артиста России 29 ноября 2026 года — пять лет со дня смерти Александра Градского . В интервью aif.ru его сын Даниил Градский рассказал о последних днях и месяцах жизни отца.

Ноябрь, который не забыть

По словам старшего сына, в пятницу, 26-го, Александра Борисовича увезли на скорой в больницу. Сам Даниил в это время просидел несколько часов перед дверью закрытой творческой мастерской отца, понимая, что происходит что-то нехорошее. По его словам, люди, находившиеся внутри, прятались, им кто-то велел выключить свет, чтобы их не увидели.

«Участковый пришёл, а они стали делать вид, что никого нет», — вспоминает сын.

При этом сиделка писала, что ей запрещают открывать дверь, поскольку: «Марина (жена Градского) тут пришла, она всем командует». Говоря о последних днях жизни отца, перед госпитализацией, Даниил вспоминает, что за три дня до трагедии, он приехал к нему.

«Я привёз ему всяких вещей из Америки. Он лежал на своей кровати, смотрел футбол. Мне очень не понравился его голос : мне показалось, что у него заплетался язык. Я спросил: "Пап, что случилось?" А он ответил в своём стиле, что это не моё дело, взял несколько нот таких прямо мощных, а потом говорит: "Да у меня всё в порядке"», — вспоминает Даниил.

Даниил возразил, что это к речи особо не имеет отношения, но отец его обнял и сказал ему, что всё будет хорошо. Когда Александра Борисовича госпитализировали, на звонки сына певец не отвечал. А через несколько дней стало известно, что у музыканта инсульт.

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Роковая ночь

«Как только это произошло, мне главврач отделения, в котором лежал отец, сразу же позвонил. Это было в 2:20 ночи. Случилось кровоизлияние в мозг», — вспомнил Градский-младший.

Последний разговор с отцом был типичным. Оба не догадывались, что больше поговорить они не смогут.

«У меня последнего разговора с ним, на самом деле, не получилось. Так перекинулись новостями», — признался Даниил. И добавил, что на отдыхе он проболел ковидом, потом сидел на карантине. И пока все это длилось, ему никто не сообщал, что с отцом происходило.

А было вот что. Певец вместе со своей сиделкой наелись арбузов. «Это в ноябре-то. И ими, по ее словам, сильно отравились», — рассказывает Даниил.

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Незадолго до госпитализации это случилось. «А от госпитализации он два раза отказывался, думал, что поправится. Но этого увы не произошло», — признался Даниил.

Даниил признался нам, что с отцом у него были нормальные, абсолютно мужские отношения. Хотя выбор возлюбленный Даниил не совсем принимал, но соглашался, что Александр Борисович в праве сам решать.

«Вы думаете, если бы у нас были сложные отношения, мы бы проработали вместе все сезоны "Голоса" на Первом канале каждый день? Мы вообще в команде Градского были вместе с сестрой и очень много чего делали», — говорит он.

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«

Как и подобает сыну, Даниил отцом восхищался.Он совмещал массу творческих профессий: наставника, музыканта, композитора, человека, который прекрасно разбирается, как должно происходить представление, какой песне соответствует свет, цвет, антураж. Я даже не могу себе представить другого подобного человека с таким объёмом знаний, — заключил Градский-младший. - И вот его уже 5 лет нет с нами».