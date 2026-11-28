Ноябрь, который не забыть
Даниил возразил, что это к речи особо не имеет отношения, но отец его обнял и сказал ему, что всё будет хорошо. Когда Александра Борисовича госпитализировали, на звонки сына певец не отвечал. А через несколько дней стало известно, что у музыканта инсульт.
Роковая ночь
«Как только это произошло, мне главврач отделения, в котором лежал отец, сразу же позвонил. Это было в 2:20 ночи. Случилось кровоизлияние в мозг», — вспомнил Градский-младший.
Последний разговор с отцом был типичным. Оба не догадывались, что больше поговорить они не смогут.
«У меня последнего разговора с ним, на самом деле, не получилось. Так перекинулись новостями», — признался Даниил. И добавил, что на отдыхе он проболел ковидом, потом сидел на карантине. И пока все это длилось, ему никто не сообщал, что с отцом происходило.
А было вот что. Певец вместе со своей сиделкой наелись арбузов. «Это в ноябре-то. И ими, по ее словам, сильно отравились», — рассказывает Даниил.
Незадолго до госпитализации это случилось. «А от госпитализации он два раза отказывался, думал, что поправится. Но этого увы не произошло», — признался Даниил.
Даниил признался нам, что с отцом у него были нормальные, абсолютно мужские отношения. Хотя выбор возлюбленный Даниил не совсем принимал, но соглашался, что Александр Борисович в праве сам решать.
«Вы думаете, если бы у нас были сложные отношения, мы бы проработали вместе все сезоны "Голоса" на Первом канале каждый день? Мы вообще в команде Градского были вместе с сестрой и очень много чего делали», — говорит он.
«Он совмещал массу творческих профессий: наставника, музыканта, композитора, человека, который прекрасно разбирается, как должно происходить представление, какой песне соответствует свет, цвет, антураж. Я даже не могу себе представить другого подобного человека с таким объёмом знаний, — заключил Градский-младший. - И вот его уже 5 лет нет с нами».