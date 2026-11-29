В ночь на 29 ноября 1981 года одна из самых блистательных актрис Голливуда Натали Вуд исчезла с яхты, стоявшей у острова Санта-Каталина в Калифорнии. Её тело нашли через несколько часов в ночной рубашке, носках и куртке, лицом вниз в холодной воде. Тогда всё списали на несчастный случай, но чем больше подробностей всплывало с годами, тем яснее становилось: актриса не могла умереть сама. Что стало известно спустя годы об истинной причине смерти Натали Вуд и кто виновен в трагическом происшествии — в материале aif.ru.

Звезда Голливуда с русскими корнями

Натали Вуд, урождённой Наталии Николаевне Захаренко, было всего 43, а за плечами выдающейся американской актрисы с русскими корнями уже были три номинации на премию «Оскар» (первую она получила в семнадцать лет), три «Золотых глобуса», блистательные роли в кинокартинах «Чудо на 34-й улице», «Бунтарь без причины» и «Вестсайдская история», двое детей и непростая, но вторая по счёту попытка семейного счастья с Робертом Вагнером.

И несмотря на то что будущая звезда родилась в Сан-Франциско, в её доме всегда звучала русская речь: родители Вуд были эмигрантами из российского севера, бежавшими после Гражданской войны. Сама Натали свободно говорила по-русски, обожала балет и в конце семидесятых даже побывала в Москве и Ленинграде.

Свой звучный псевдоним она получила в детстве с лёгкой руки киностудии в честь режиссёра Сэма Вуда, но до конца жизни оставалась Наташей, чтущей православие и русские традиции. И словно злой рок, всю жизнь её преследовало предсказание гадалки, некогда напророчившей её матери, что дочь станет великой звездой, но погибнет в «тёмной воде».

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Последняя ночь Натали

В тот уик-энд, посвящённый Дню благодарения, Натали Вуд вышла в море на яхте под названием Splendour вместе с актёром Кристофером Уокеном — партнёром Вуд по её последнему фильму «Проект „Мозговой штурм“» — и капитаном Деннисом Даверном. Всё, что произошло после ужина в прибрежном ресторане, до сих пор остается окутано туманом.

Согласно первоначальной версии, озвученной коронером Томасом Ногучи, Вуд была пьяна и, вероятно, поскользнулась, пытаясь пересесть в надувную лодку, которая билась о борт яхты. Её нашли примерно в миле от берега — на теле актрисы были множественные синяки, царапина на шее, ссадины на лбу и щеке. Ногучи предположил, что она могла удариться о борта лодки, пытаясь забраться в неё, и смерть квалифицировали как несчастный случай. На тридцать лет об этом происшествии, казалось, все забыли.

Но причина смерти звезды экрана вызывала недоумение у тех, кто лично знал актрису: Натали Вуд панически боялась воды, не умела плавать. На съёмках одной из детских картин юная Натали упала в ледяную реку и сломала запястье: тогда мать отказалась лечить травму, чтобы не сорвать контракт, из-за чего актриса всю жизнь скрывала костный нарост широкими браслетами и обрела панический ужас перед глубокой водой.

Более того, по словам Кристофера Уокена, на съёмках «Мозгового штурма» пришлось вырезать сцену, где её героиня должна была плавать, потому что актриса наотрез отказывалась входить в бассейн. Представить, что она добровольно, пусть и в состоянии опьянения, ночью, в дождь и сильный ветер, полезла бы в крошечную надувную лодку, чтобы поправить канат, было невозможно. Сестра Вуд Лана тогда признавала: «Она всегда была в ужасе от воды, этого просто не может быть».

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Заговор молчания

Всё изменилось, когда Деннис Даверн, капитан яхты, спустя тридцать лет молчания признался, что все это время лгал следователям. Вскоре в интервью и собственной книге он рассказал совсем другую историю той ночи: по его словам, между Вуд и Вагнером вспыхнула ссора — капитан слышал крики и грохот из каюты. Он спустился проверить, не случилось ли чего, но Вагнер прогнал его. Затем, по версии Даверна, супруги продолжили выяснять отношения на корме, после чего наступила тишина, а ещё через некоторое время Вагнер появился в салоне и произнёс: «Натали пропала».

«Всё было перевёрнуто. Как будто ураган прошёл. Я нашёл её серёжку — она валялась в углу. Похоже, её сорвали с уха. Подушки разбросаны. В комнате была настоящая драка», — описывал Даверн увидевшее в каюте после происшествия.

Позже, уже в документальном фильме, Вагнер признал, что в тот вечер поссорился с Уокеном из-за карьеры жены — якобы Уокен считал, что ей нужно больше сниматься, а Вагнеру это не нравилось. Он разбил бутылку, но потом, по его словам, успокоился и они разошлись по каютам. О ссоре с самой Натали он практически не упоминал.

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Держали силой? Заключение медиков и следователей

В 2012 году, спустя ровно год после возобновления расследования трагедии, в свидетельство о смерти Вуд внесли официальные изменения. Причиной гибели перестали считать несчастный случай — в документе появилась более неоднозначная формулировка: «утопление и другие неопределённые факторы». Казалось, расследование начали снова, но никаких результатов это так и не принесло.

Поводом для пересмотра стало десятистраничное дополнение к отчёту, которое подготовил судмедэксперт Лакшманан Сатьявагисваран. Следователь обратил внимание, что характер и расположение многочисленных синяков на руках актрисы указывают на то, что она получила их ещё до попадания в воду. При этом на голове Вуд не было ни единой травмы, которая могла бы объяснить потерю сознания или случайное падение за борт. Все улики намекали на то, что накануне смерти был конфликт с применением физической силы: кто-то мог удерживать женщину за руки и оставил на коже характерные следы.

А уже в 2018 году лейтенант Джон Корина публично присвоил Вагнеру статус лица, представляющего интерес — притом что сам актёр на тот момент уже много лет наотрез отказывался сотрудничать с полицией. «Он был последним, кто находился с ней в момент ссоры, прямо перед тем, как на яхте всё стихло», — заявлял Корина.

Подозрения детектива подтверждали и показания новых свидетелей с соседних лодок. По их словам, в ту роковую ночь с кормы доносились мужской и женский голоса на повышенных тонах, а следом раздались звуки, очень похожие на удары.

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Версия вдовца

Сам Роберт Вагнер десятилетиями придерживался версии, которую в 2008 году изложил в своих мемуарах «Кусочки моего сердца». По его словам, после ужина и спора на борту яхты Натали ушла спать первой. Когда он поднялся в каюту позже, жены там уже не было, а привязанная к корме надувная шлюпка исчезла.

Вагнер решил, что шлюпка билась о борт, раздражала Натали, она вышла на палубу перевязать канат и случайно сорвалась в воду. «Земля просто ушла у меня из-под ног», — вспоминал актёр в документальном фильме HBO 2020 года «Натали Вуд: Что остаётся за кадром», описывая момент, когда узнал о трагедии. Он по-прежнему категорически отрицает свою причастность к гибели супруги — официальных обвинений ему так и не предъявили.

Кристофер Уокен, коллега Вуд по фильму «Мозговой штурм», который той ночью спал в соседней каюте и почти не комментировал случившееся, в интервью журналу People тоже высказался предельно коротко: «Я не знаю, что произошло. Она поскользнулась и упала в воду. Я тогда уже спал». В отличие от Вагнера, Уокен с самого начала охотно сотрудничал со следствием, но полиция никогда не считала его подозреваемым.

Совсем иначе ту ночь описывал капитан яхты Деннис Даверн: он утверждал, что между супругами вспыхнула бурная ссора, после которой Вагнер заставил его молчать и запретил включать прожекторы для поисков. Позже Даверн признался, что в 1981 году дал полиции ложные показания: по его словам, с момента исчезновения актрисы до вызова береговой охраны прошло несколько часов — при своевременных поисках Вуд можно было бы спасти.

Натали Вуд и Роберт Вагнер. Фото: Commons.wikimedia.org

В первые дни после трагедии криминалисты так и не провели полноценную экспертизу надувной шлюпки, на резиновых бортах которой, по словам очевидцев, остались глубокие царапины от ногтей. С тела самой актрисы не взяли даже элементарных соскобов из-под ногтей, которые могли бы доказать, что она из последних сил пыталась забраться обратно в лодку.

На ней был тяжёлый пуховик — по расчётам следователя Томаса Ногучи, намокшая куртка весила около 18 килограммов и буквально тянула актрису на дно, не оставляя ей шансов выплыть. Сегодня, спустя более чем сорок лет после той ноябрьской ночи у острова Санта-Каталина, дело о гибели Натали Вуд формально так и не закрыто.