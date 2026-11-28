Документальное кино о преодолении тяжелых травм, фильм о детях с редкими диагнозами и спектакли о принятии себя составили культурную афишу Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех». Мероприятия пройдут в Москве 2 и 3 декабря: зрители не только увидят новые картины и постановки, но и пообщаются с их авторами и героями.

«Культурные проекты помогают говорить об инклюзии через личные истории, эмоции и творческий опыт. Кино и театр позволяют увидеть человека за пределами привычных представлений и стереотипов, обратить внимание на его способности, интересы и достижения. Важно, чтобы люди с инвалидностью могли выступать не только героями таких произведений, но и их авторами, актерами и полноправными участниками культурной жизни», — отметила директор проектов АСИ и сооснователь инклюзивного киноклуба «(Не) такой как все» Нина Добрынченко.

Шахматная гостиная и спектакль «Прикасаемые 3.0»

В первый день работы форума, 2 декабря, многократный чемпион мира и международный гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры. Оба дня с 9:00 до 18:00 для посетителей будет открыта шахматная гостиная с мастер-классами «Обыграй мастера», партиями против шахматного робота и интерактивной доской «Гарри Поттер», где фигуры перемещаются сами. Также гостям презентуют проект Сергея Карякина «Шахматы на ощупь», адаптированный для незрячих и слабовидящих игроков.

Во второй половине первого дня форума зрителям представят спектакль «Прикасаемые 3.0» режиссера Руслана Маликова. В постановке на одной сцене играют слепоглухие артисты и актеры без сенсорных нарушений. Они делятся историями о мечтах и любви, показывая, как можно танцевать и воспринимать музыку без зрения и слуха.

Две документальные премьеры и финал афиши

На 3 декабря запланированы сразу два премьерных кинопоказа. Первым зрители увидят документальный фильм Татьяны Андрияновой «Шаг из бездны» от проекта «(Не) такой как все». Лента рассказывает о четырехкратном чемпионе и 18-кратном рекордсмене мира по парафридайвингу Александре Кусакине, который после потери обеих ног освоил протезы и вернулся в большой спорт. После сеанса герой картины ответит на вопросы аудитории.

Второй премьерой станет фильм «Редкие» режиссеров Ксении Садовски и Романа Травайе. Картина объединила детей с орфанными заболеваниями, врачей, генетиков и известных артистов в подготовке спектакля «Мой обычный редкий день» для сцены одного из ведущих театров страны. После просмотра состоится встреча со съемочной группой и участниками проекта.

«Мы работали над этим фильмом 6 лет, и его выход на широкую аудиторию — большая победа для нас и для сообщества людей с редкими заболеваниями. В процессе съемок и общения с героями картины возникли связи, которые останутся с нами на всю жизнь. Этот фильм создан в помощь тем, кто чувствует себя одиноким или растерянным перед лицом диагноза и тех, кто смотрит шире на мир», — отметил Роман Травайе.

Завершит культурную программу 3 декабря постановка «Большая Вера», основанная на биографии Вероники Левенец, родившейся без левой руки. Спектакль повествует о взрослении, страхе отличаться от окружающих и долгом пути к принятию себя.

Инклюзивные экскурсии, показы, мастер-классы и спектакли с 30 ноября по 6 декабря проходят во всех регионах страны в рамках Всероссийской недели «Открыто для всех» — выбрать событие в своем городе можно на интерактивной карте. Организаторами форума выступают Правительство России, Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке Фонда «Защитники Отечества».