Актер Бангис Счастливый, знакомый многим зрителям по культовым российским сериалам «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и другим, не стало в минувший понедельник, 23 ноября

Артисту, писателю и музыканту было 62 года.

Операции не помогли

Причиной смерти стал рак пищевода — об этом в эксклюзивном разговоре с aif.ru рассказала подруга актера Марина.

«К сожалению, рак пищевода. Было две операции, но увы...» — поделилась она. Несмотря на все усилия врачей, болезнь оказалась сильнее.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказывал, что к первым симптомам рака пищевода относят боли за грудиной, резкие болезненные ощущения, а также чувство, что проглоченная пища не проходит дальше в желудок.

По мере развития болезни к симптомам добавляются болезненность грудной клетки, слабость, потеря аппетита и массы тела, потливость, нарушение функций дыхания, включая кашель, одышку, першение, нарушения сна.

Бангис Счастливый Фото: Соцсети

От Бангиса Счастливого до Амары Бангуры II: необычная судьба

Бангис Счастливый родился 6 октября 1964 года, в зрелом возрасте он сменил имя на Амара Бангура II. Детство и юность прошли в Тольятти, где он, по собственным воспоминаниям, был одним из первых темнокожих детей в городе — настоящей местной знаменитостью.

Его происхождение было нестандартным даже по меркам огромной страны: отец — влиятельный выходец из Гвинеи, мать — обычная русская женщина. Судьба уготовила ему путь ленинградского хиппи, литератора, музыканта и, конечно, актера.

«С детства я мечтал стать космонавтом. Бредил дальним космосом. Умирал в радиационном пятне с героями Стругацких на Венере. Отстреливался из бластера от спецслужб Торманса вместе с Фай Родис. Бился с троглодитами на земле вместе с фаэтами. А стал алконавтом, музыкантом, актёром и авантюристом», — писал о себе Счастливый.

Бангис Счастливый Фото: Соцсети

Эпоха культовых сериалов: роли, которые запомнились

Широкую известность Бангису Счастливому принесли культовые отечественные детективы конца 1990-х. В 1999 году он исполнил роль афрорусского Никиты Сидорова в серии «Любовный напиток» второго сезона «Улиц разбитых фонарей». Годом позже появился в «Убойной силе» в роли рабочего автомойки.

Его фильмография также включает работу в картине «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым и Марией Шукшиной, сериалы «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Черный ворон» и «Ключи от смерти». Коллеги вспоминают его как артиста, каждая роль которого — даже эпизодическая — становилась яркой и запоминающейся.

Особое место в наследии артиста занимает документальная лента «Счастливый», снятая в 2020 году режиссером Иваном Родиным на базе Студии ВГИК. Картина рассказывает о сыне влиятельного гвинейца и простой русской женщины, который прошел через встречу с отцом, которого никогда не видел, добычу золота, потери и приобретения.

К моменту создания фильма Бангис уже завершил актерскую и концертную деятельность, но творческий импульс не угас — он посвятил себя написанию «книги жизни».

«Не важно, что случается — он все равно счастлив», — отмечал создатель ленты Иван Родин.

Где и когда простятся с артистом

Церемония прощания с Бангисом Счастливым пройдет в Санкт-Петербурге 28 ноября. Местом проведения станет похоронный дом «Память Бесконечна».

«Начало в 12:00 в Центральном зале (Прощальный зал №1)», — сообщили близкие артиста.

Бангис Счастливый останется в памяти зрителей как один из самых колоритных актеров — человек, чья жизнь была не менее увлекательной, чем любая кинолента.