Улетевшая на лечение в Китай онкобольная блогер Лерчек (наст. имя — Валерия Чекалина) сообщила, что врачи обнаружили метастазы в оболочках головного мозга. О том, насколько опасна эта стадия заболевания и каковы прогнозы, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«При онкологии это естественный ход событий, потому что при длительном течении заболевания опухоль пробивает защитные оболочки. Это позднее метастазирование, поражение нестандартных органов, таких как надпочечник, глазное яблоко, головной мозг. Это признаки распространения, устойчивости опухоли к лечению, изменения ее характеристик», — отметил он.

Эксперт объяснил, что на этом этапе заболевания шанс на ремиссию остается.

«Прогноз не самый благоприятный, но шанс у больного даже с такими метастазами остается», — добавил он.

О раке желудка четвертой стадии у Лерчек стало известно в феврале 2026 года, вскоре после рождения ее четвертого ребенка. В июле 2026 года суд в Москве признал Чекалину виновной в незаконных переводах денег. Лерчек приговорил к условному сроку и штрафу в 763,5 миллиона рублей.

В ноябре 2026 года президент РФ Владимир Путин помиловал Чекалину. Дмитрий Песков объяснил решение терминальной стадией болезни и наличием у женщины четверых детей. Благодаря помилованию блогер смогла улететь в Китай на лечение.