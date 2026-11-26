Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила, что у нее обнаружены метастазы в оболочках головного мозга. Онкобольная знаменитость сейчас находится в Китае, где будет лечиться по экспериментальной методике CAR-T-терапии.

В эксклюзивном комментарии aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, как методы используются при подобном диагнозе.

«Обычно в таких случаях речь идет об облучении. Если говорить о называемом интратекальном введении лекарств, то есть в полость, где циркулирует ликвор (спинномозговая жидкость), то это практически экспериментальная вещь. Лечебный фактор сложно оценить, потому что мозг очень тяжело пропускает лекарства. Эффект возможен при прицельном разрушении отдельных метастазов. Для химиотерапии ещё есть какие-то возможности куда-то проникнуть, а для клеточной — только непосредственно по оболочкам. Если введение идёт прямо в опухолевый очаг, то он может подвергнуться разрушению», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что метод, предложенный Лерчек в китайской клинике, является экспериментальным.

«Шанс, что это лечение может помочь, есть, но это всё на уровне эксперимента», — уточнил онколог.

Напомним, что в ноябре онкобольная Лерчек, получившая условный срок за незаконные переводы денег, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помилованием. Соответствующий документ был подписан. Дмитрий Песков объяснил решение терминальной стадией болезни и наличием у блогера четверых детей.