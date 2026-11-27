Спустя 36 лет после премьеры оригинального фильма, ставшего культовой рождественской комедией, франшиза «Один дома» готовится к возвращению на большие экраны. 20 ноября 2026 года издание Puck первым сообщило о запуске проекта, после чего новость подтвердили Variety и Deadline. Главная новость для поклонников: Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккаллистера в первых двух частях, официально возвращается к своей самой известной роли. 22 ноября актер подтвердил информацию на своей странице в социальной сети, опубликовав скриншот статьи Variety с подписью «Это правда».

«Один дома». Маколей Калкин — Кевин Маккалистер. Фото: коллаж АиФ

На какой стадии находится проект?

На данный момент проект находится на самой ранней стадии: готовится сценарий, режиссер еще не выбран, а официальных комментариев от Disney по поводу сроков не поступало. Точная дата выхода фильма пока не объявлена. Известно, что новый фильм разрабатывается для 20th Century Studios, принадлежащей Disney. Предыдущая часть франшизы, «Home Sweet Home Alone» с Арчи Йейтсом в главной роли, вышла на стриминге Disney+ в ноябре 2021 года и не имела отношения к оригинальной дилогии. «Потеря денег и времени». Пользователи о ремейке фильма «Один дома» Подробнее

Что известно о сюжете?

Пока что сюжет — это идея, предложенная самим Калкиным, а не официально утвержденная история фильма. Финальный сценарий еще не написан, и студия пока не раскрывала деталей.

По замыслу, повзрослевший Кевин — овдовевший или разведенный отец, который много работает и уделяет ребенку недостаточно внимания. Однажды Кевин оказывается за закрытой дверью собственного дома: его ребенок не хочет впускать отца и устраивает ему испытание с помощью ловушек, позаимствованных из арсенала юного Кевина. Таким образом, знакомая история получает зеркальный поворот: теперь взрослый Кевин оказывается на месте грабителей, а его ребенок — в роли защитника дома. По словам Калкина, возможны два варианта: либо отец случайно оставляет ребенка одного, либо делает это намеренно, повторяя «метод воспитания» собственной семьи.

Кто работает над фильмом?

Сценарий нового фильма пишут Сет Роген и Эван Голдберг — дуэт, известный по комедиям «SuperПерцы», «Ананасовый экспресс» и «Киностудия». Они же выступят продюсерами через свою компанию Point Grey Pictures. Именно Калкин стал инициатором проекта: летом 2026 года он встретился с руководителем киноподразделения Disney Дэвидом Гринбаумом и представил свою идею, после чего студия одобрила разработку. Режиссер новой части пока не назначен.

Кэтрин О’Хара. Фото: коллаж АиФ

Кто сыграет маму Кевина?

Одним из главных препятствий для воссоединения оригинального состава стала смерть Кэтрин О’Хары, сыгравшей мать Кевина, Кейт Маккаллистер. Актриса умерла 30 января 2026 года в возрасте 71 года. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, непосредственной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а рак прямой кишки был указан как основное сопутствующее заболевание. Режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус незадолго до анонса нового проекта заявил, что именно дуэт О’Хары и Калкина составлял «эмоциональный эпицентр» оригинальных картин, и без О’Хары полноценное воссоединение оригинала невозможно. Коламбус также ранее называл идею перезапуска франшизы «ошибкой» и «пустой тратой времени», считая, что оригинальные фильмы запечатлели особый момент, который нельзя повторить.

Источники:

https://www.nytimes.com/

https://www.heart.co.uk/

https://variety.com/