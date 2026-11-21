Студия 20th Century Studios начала разработку нового фильма во франшизе «Один дома». В нем должен принять участие исполнитель роли Кевина Маккаллистера Маколей Калкин, пишет Deadline со ссылкой на источники.

«Сиквел с участием Калкина, сценарий и продюсирование которого осуществляют Сет Роген и Эван Голдберг из Point Grey, находится на ранней стадии разработки в принадлежащей Disney студии 20th Century Studios», — сказано в материале.

По информации портала, разработка фильма началась после того, как Маколей Калкин предложил идею продолжения картины «Один дома».

Как пишет People, Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина Маккаллистера в новом проекте. По задумке актера, его персонаж станет отцом. Он окажется запертым за пределами собственного дома, а его сын устроит ловушки, чтобы не пустить отца обратно.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO обнародовал новые сведения о кастинге предстоящего сериала по мотивам книг о Гарри Поттере.