Украинская певица Светлана Лобода обратилась к своим поклонникам с извинениями. Поводом стала отмена её выступления в Париже, передает ИС «Вести».

Как стало известно, часть зрителей добралась до клуба «Зенит» на автобусах, приехав из других стран Европы. По словам фанатов, внутрь их долго не впускали, из-за чего людям пришлось ожидать под дождём примерно два часа. Вместо концерта публика услышала разъяснения от самой артистки.

Лобода пояснила, что с утра организаторы старались привести площадку в порядок, но звуковая и световая аппаратура, экраны и занавес оказались неисправны. Провести танцевальную часть программы мешало и состояние пола. Артистка отметила, что столкнулась с таким впервые, и попросила у публики прощения.

Претензии поклонников касались также растраченных средств и времени. Цена билетов доходила до 17 тысяч рублей.

На фоне случившегося темпы продаж билетов на будущие концерты Лободы в Хельсинки и Копенгагене снизились, продано около трети мест.