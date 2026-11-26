Улетевшая на лечение в Китай онкобольная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила, что врачи обнаружили у неё метастазы в оболочках головного мозга. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, насколько опасна эта стадия, каковы прогнозы и почему предложенный в китайской клинике метод остаётся экспериментальным.

«Это признаки распространения опухоли»

Метастазы являются характерным симптомом четвертой стадии рака. Как отметил онколог Евгений Черемушкин, при длительном течении болезни опухоль поражает нестандартные органы.

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«При онкологии это естественный ход событий, потому что при длительном течении заболевания опухоль пробивает защитные оболочки. Это позднее метастазирование, поражение нестандартных органов, таких как надпочечник, глазное яблоко, головной мозг. Это признаки распространения, устойчивости опухоли к лечению, изменения ее характеристик», — отметил он.

Эксперт объяснил, что на этом этапе заболевания шанс на ремиссию остается.

«Прогноз не самый благоприятный, но шанс у больного даже с такими метастазами остается», — сказал он.

CAR-T-терапия: «всё на уровне эксперимента»

Онколог Евгений Черемушкин объяснил, что CAR-T-терапия является одним из самых новых методов. Его эффективность наблюдается в гематологии — при лечении лимфом и лейкозов. Как отметил эксперт, в случае с солидными опухолями пока не все однозначно.

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«Смысл терапии в том, что идет работа антигена, антитела с подготовкой клеток вне организма. Назначаются одна или две мишени, с тремя даже китайцы еще не очень работают, это технологически сложно. Но тут надо учитывать, что все сейчас непредсказуемо. Там и осложнения своеобразные: если идёт большое, обширное разрушение клеток, то, соответственно, это вызывает сильнейший цитокиновый шторм, который дает колоссальную нагрузку на печень, почки, на нервную систему, на все. Насколько эффективным будет такое лечение, все индивидуально», — рассказал он.

Как борются с метастазами в мозге

Онколог Евгений Черемушкин рассказал, как методы используются при борьбе с метастазами.

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«Обычно в таких случаях речь идет об облучении. Если говорить о называемом интратекальном введении лекарств, то есть в полость, где циркулирует ликвор (спинномозговая жидкость), то это практически экспериментальная вещь. Лечебный фактор сложно оценить, потому что мозг очень тяжело пропускает лекарства. Эффект возможен при прицельном разрушении отдельных метастазов. Для химиотерапии ещё есть какие-то возможности куда-то проникнуть, а для клеточной — только непосредственно по оболочкам. Если введение идёт прямо в опухолевый очаг, то он может подвергнуться разрушению», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что метод, предложенный Лерчек в китайской клинике, является экспериментальным.

«Шанс, что это лечение может помочь, есть, но это всё на уровне эксперимента», — уточнил онколог.

Путь от приговора до помилования

О раке желудка четвертой стадии у Лерчек стало известно в феврале 2026 года, вскоре после рождения ее четвертого ребенка. В июле 2026 года суд в Москве признал Чекалину виновной в незаконных переводах денег. Лерчек приговорил к условному сроку и штрафу в 763,5 миллиона рублей. В ноябре 2026 года президент РФ Владимир Путин помиловал Чекалину. Дмитрий Песков объяснил решение терминальной стадией болезни и наличием у женщины четверых детей. Благодаря помилованию блогер смогла улететь в Китай на лечение.

Метастазы в оболочках головного мозга — один из самых тяжёлых сценариев течения онкологического заболевания, и прогноз здесь, по словам онколога, «не самый благоприятный». Однако шанс остаётся даже в такой ситуации, хотя метод, на который возлагает надежды Лерчек, пока остаётся экспериментальным.