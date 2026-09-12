Кинооператор Тимковский умер в день своего 90-летия

В день своего 90‑летия скончался Борис Тимковский — кинооператор, режиссёр, заслуженный работник культуры РФ. Об этом проинформировала пресс‑служба Санкт‑Петербургского отделения Союза кинематографистов России.

Тимковский ушёл из жизни 3 сентября. Он окончил операторский факультет ВГИКа, а затем в период с 1958 по 1995 год работал оператором‑постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Творческая деятельность Тимковского выходила далеко за пределы страны: он принимал участие в съёмках фильмов не только в СССР и России, но и в ряде зарубежных государств , в частности, в Швеции, Нидерландах, Австрии и Франции.

Ранее сообщалось, что в Липецке на 68-м году жизни скончался актер из советского фильма «Людоед» Сергей Бельский.