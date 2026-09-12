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Умер актер из советского фильма «Людоед» Сергей Бельский

Академический театр им. Л.Н. Толстого | Липецк
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Липецке на 68-м году жизни скончался ведущий артист местного театра драмы имени Л.Н. Толстого, заслуженный артист России Сергей Бельский. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры в преддверии открытия нового сезона.

Артист отдал сцене несколько десятилетий, воплотив множество разноплановых образов в репертуаре театра. Помимо творческой деятельности, он активно занимался наставничеством, помогая в профессиональном становлении молодых коллег по труппе.

Гражданская панихида и церемония прощания состоятся в понедельник, 14 сентября. Траурное мероприятие пройдет на большой сцене театра с 11:00 до 12:30.

Сергей Бельский родился в 1959 году. Он является выпускником Алма-Атинского государственного театрально-художественного института по специальности «актер драматического театра и кино». Свою карьеру начинал в Государственном русском театре для детей и юношества в Алма-Ате. В 1994 году в рамках программы «Возрождение малых городов России» переехал в Елец, где вместе с единомышленниками основал драматический театр «Бенефис». С 2004 года служил в труппе Липецкого академического театра драмы.

Актер, известный по театральным работам, также пробовал себя в кино, снявшись в боевике «Кто ты, всадник?» и драме «Людоед».

Ранее стало известно о смерти звезды сериалов «Невский» и «Тайны следствия» Геннадия Спириденкова.
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