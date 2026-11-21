Круглая дата, а сам виновник торжества всё ещё где-то между русской печью, Байкалом и очередным кожаным костюмом. Aif.ru вспоминает яркие мемы с участие Ярослава.

Кожаные штаны и их сожжение

Фото: коллаж АиФ/ кадр из видео

Штаны в обтяжку годами были визитной карточкой артиста и одновременно главной мишенью для хейтеров: ультрапатриотический репертуар плохо сочетался с «западным» сценическим образом. В июле 2026-го, аккурат перед 35-летием, SHAMAN записал видео, где в русской рубахе и рваных джинсах берёт те самые штаны ухватом и торжественно отправляет их в топку русской печи под песню «Братья-славяне».

Микрофон в штанах

Фото: кадр из видео

Во время концерта SHAMAN прятал микрофон за пояс брюк, чтобы освободить руки. На концерте в Новосибирске он развернул целую сценическую лекцию: подмышкой — не аплодировать, между ног — не ходить. Поэтому остался единственный верный вариант. Публика оценила инженерную логику, а видео разошлось на цитаты. Позже пользователи выяснили, что трюк с микрофоном в своё время практиковал ещё Билли Айдол, — что добавило мему глубины, а дискуссии — огня.‌

Поцелуй Байкала Фото: коллаж АиФ/ кадр из видео

SHAMAN опубликовал ролик, где на льду Байкала наклоняется и старательно облизывает замёрзшую поверхность озера. Публикация была помечена: только для совершеннолетних, хотя объяснений пометке не последовало. Сочетание детского восторга и загадочного рейтинга породило волну пародий. Сам артист позже оправдался: «детский восторг», «попробовать Байкал на вкус», сравнил с привычкой лизать сосульки. Бурятские шаманы, впрочем, восторга не разделили и потребовали извинений, что только подлило масла в мем-огонь. В феврале 2026-гоопубликовал ролик, где на льду Байкала наклоняется и старательно облизывает замёрзшую поверхность озера. Публикация была помечена: только для совершеннолетних, хотя объяснений пометке не последовало. Сочетание детского восторга и загадочного рейтинга породило волну пародий. Сам артист позже оправдался: «детский восторг», «попробовать Байкал на вкус», сравнил с привычкой лизать сосульки. Бурятские шаманы, впрочем, восторга не разделили и потребовали извинений, что только подлило масла в мем-огонь.

«SHAMAN указывает на тебя»

Фото: www.globallookpress.com Универсальный жест: вытянутый указательный палец и пристальный взгляд, который в клипах и на сцене работает сразу в трёх жанрах — «ты следующий», «я всё сказал» и «дай закурить». В клипе «Я русский» певец обращается к собственному пальцу с такой многозначительностью, что зрители до сих пор не могут решить, говорит он про палец или про себя. Жест стал GIF-шаблоном на все случаи жизни, а в 2026-м к нему добавился ещё и кадр, где SHAMAN перекрестился при виде самого себя, — интернет трактовал это с присущей ему остротой.‌

«Развеялся в Год семьи»

Ярослав Дронов с Еленой Мартыновой. Фото: соцсети

В 2024-м, объявленном в России Годом семьи, SHAMAN развёлся с предыдущей супругой Еленой Мартыновой. Артист объяснил, что не стал ждать конца года и идти «на сделку с совестью». «Если бы я сделал это так, как требовала ситуация, вот именно тогда я и был бы тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку», — добавил Дронов.

