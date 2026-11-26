Артист Никита Джигурда проинформировал в Instagram* о том, что его вновь поместили в отделение реанимации.

По объяснению Джигурды, причиной перевода стал риск повторного инфаркта. Кроме того, медики не исключают, что у музыканта способен оторваться тромб.

Артист отметил, что из-за того, что он пережил инфаркт на ногах и разрешил жене вызвать скорую помощь только тогда, когда стал терять сознание, время для операции было упущено

«Поэтому я снова заклеенный проводами, в присосках, катетерах, пластырях и бинтах», — заявил артист.

Как рассказал Джигурда, точных прогнозов относительно его здоровья врачи не делают. Состояние шоумена остаётся уязвимым.

«Врачи говорят, что Джигурда сейчас, как хрустальная ваза на ветру. В любой момент может упасть и разбиться... » — поделился музыкант.

Всем неравнодушным и сочувствующим людям Джигурда выразил благодарность.

23 ноября Никиту Джигурду госпитализировали с обширным инфарктом. Эти сведения подтвердила супруга артиста Марина Анисина. Через двое суток пребывания в реанимации его перевели в обычную палату.

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