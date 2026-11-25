Народный артист России и Азербайджана, дрессировщик Тофик Ахундов рассказал, что работа с бегемотами требует особого подхода и уверенности от человека. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Ахундов сообщил, что написал заявку на работу с бегемотами и крупными собаками в 1975 году. По словам артиста, эти млекопитающие своенравны, обладают чувством собственного достоинства и хорошо распознают страх и неуверенность. Ахундов отметил, что бегемоты выполняют команды с голоса, поэтому дрессировщик должен сохранять уверенность и выстраивать с ними отношения на равных. Если животные почувствуют слабость, они могут отказаться выходить на манеж. При этом артист признался, что изначально не имел опыта работы с такими животными и самостоятельно разрабатывал методику дрессуры.

Первые полгода его попытки не приносили результатов. Дрессировщик направил телеграмму в «Союзгосцирк», сообщив о намерении отказаться от номера. Однако заместитель руководителя организации предупредил его, что в случае отказа ему больше не доверят животных.

«И, знаете, буквально через полмесяца в работе с бегемотами начались сдвиги. То ли они до этого проверяли меня, то ли привыкали, то ли учились понимать, что от них хотят. В общем, с тех пор мы подружились», - заключил Ахундов.