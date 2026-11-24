Работу «Коронация Миндаугаса» литовского художника Римтаса Калпокаса, которую историки изобразительного искусства искали почти 90 лет, обнаружили у мусорного контейнера в Вильнюсе, пишет Delfi.

Сообщается, что полотно украшало литовский павильон на Всемирной выставке в США в 1939 году, а затем долгие годы считалось утраченным.

Найденную картину передали реставраторам. Гендиректор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас сказал, что власти Вильнюса планируют экспонировать работу Калпокаса.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Франции нашли на юге страны шесть похищенных гравюр известного художника Пабло Пикассо, общая рыночная стоимость которых превышает 100 тысяч евро. По подозрению в похищении картин задержали семерых человек.